Гвен Стефани вышла замуж за кантри-певца Блейка Шелтона

Тука, 5 июля. После спада первой волны пандемии и снятия карантинных ограничений в США многие голливудские звезды смогли наконец сыграть долгожданные, запланированные свадьбы. Не стали исключением и 45-летний американский кантри-певец Блейк Шелтон и его давняя партнерша — 51-летняя солистка группы No Doubt Гвен Стефани. 3 июля они наконец сыграли долгожданную свадьбу на ранчо Блейка в Оклахоме, пишет ELLE.

Свадьба, естественно, прошла в стиле кантри. Родители жениха оделись подобающе. Мать Блейка надела белое платье свободного покроя, а отец, как и полагается, пришел на праздник в ковбойской шляпе.

Поклонники Стефани и Шелтона давно ждали свадьбы. Новость очень их обрадовала. В особенности тот факт, что лицензию на брак в Оклахоме они получили во время праздничного уикенда, посвященного Дню Независимости США.

Роман звездной пары начался в 2015 году. Влюбленные познакомились на американском шоу «Голос», где вместе участвовали в качестве членов жюри. В то время они уже были в разводе с предыдущими партнерами.

На протяжении пяти лет звездная пара были вместе, но о свадьбе они никогда не говорили. А в начале 2021 года Блейк осмелился и сделал любимой предложение. Гвен не удержалась и сообщила о радостном известии на своей странице в Instagram. Она выложила фото страстного поцелуя с женихом и помолвочным кольцом на безымянном пальце.

Блейк в свою очередь среагировал у себя в Twitter.

«Спасибо, Гвен, что спасла мой 2020 год… И всю оставшуюся жизнь… Я люблю тебя. Я услышал «да»», — написал он.

Следующим этапом будет фотография невесты в свадебном платье. Все поклонники очень ждут этого.

Ранее сообщалось, кто из знаменитостей первым поздравил молодоженов, узнав о предложении.