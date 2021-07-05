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Актер Смирнитский принес соболезнования Юлии Меньшовой и Вере Алентовой

  /   Обновлено: 05 июля 2021 14:51
Общество
Актер Смирнитский принес соболезнования Юлии Меньшовой и Вере Алентовой
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Москва, 5 июля. Народный артист РФ Валентин Смирнитский высказался о смерти режиссера и актера Владимира Меньшова, ушедшего из жизни 5 июля.

Новость о смерти создателя культового советского фильма «Москва слезам не верит» привела Смирнитского в шоковое состояние. Актер отметил, что у него есть много воспоминаний о Меньшове, но отказался ими делиться. Артист выразил слова сочувствия и соболезнования супруге и дочери покойного кинодеятеля — актрисе Вере Алентовой и телеведущей Юлии Меньшовой.

«Это наша молодость, наше советское кино знаменитое, на котором мы все выросли», — отметил Смирнитский в комментарии сайту 360tv.ru.

Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавируса. Новость о смерти режиссера прокомментировали многие его коллеги. Например, актриса Ирина Алферова в беседе с ФАН вспомнила последнюю встречу с кинодеятелем.

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актер меньшов смирнитский
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