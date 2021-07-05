Страшный сон Киева: «Балканский поток» сделал Украину ненужной для Европы

В Восточной Европе достроили «Балканский поток» — ответвление от российского «Турецкого потока», способное забрать изрядную часть украинского газового транзита. В Незалежной эту новость почти не заметили, ведь команды «лаять до хрипа», как в случае с «Северным потоком», из Вашингтона не поступало. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Как сообщил накануне гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович, строительство линейной части газопровода «Балканский поток», идущего от Сербии до Венгрии, завершено. Проект предусматривал строительство 15-километрового участка газопровода-интерконнектора между двумя странами мощностью 6 млрд кубов в год. Теперь «голубое топливо» пойдет по нему уже с 1 октября, а в ближайшем будущем планируется расширить его мощности до 8,5 млрд кубов в год.

Тем временем украинские власти продолжают активно муссировать тему о «вреде для Украины «Северного потока — 2». За последние четыре дня президент Владимир Зеленский дважды публично упоминал газопровод на различных мероприятиях, призывая мировое сообщество «мобилизовать все силы для противодействия ему». А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Украина будет требовать от Германии компенсаций и гарантий безопасности, если «СП-2» запустят.

nord-stream.com / Nord Stream

Все эти ужимки и прыжки уже не вызывают особого удивления в Европе. Там давно привыкли, что Украина, как избалованный ребенок, все время чего-то требует, пытается что-то там остановить — и регулярно терпит крах во всех своих начинаниях. При этом ни на Банковой, ни на Михайловской площади как-то не заметили новости о достройке «Балканского потока», который сделает поставки «голубого топлива» в Сербию и Венгрию полностью независимыми от украинского транзита.

Как указали местные аналитики, «Турецкий поток» — куда более опасный конкурент для дряхлой украинской ГТС, чем «СП-2». Ненавидимый Киевом «СП-2», скорее, конкурирует с трубой через Белоруссию, так как доставляет газ в тот же регион — Северную Европу. А вот для украинской трубы, по которой идет газ в страны Центральной и Южной Европы, главная угроза — это как раз «Турецкий поток». Но по этому поводу, в отличие от «СП-2», никто в Киеве в колокола не бьет, и ультиматумов Реджепу Эрдогану не выдвигает.

Эксперты объяснили этот парадокс несколькими причинами. Первая из них — нежелание Киева раздражать Анкару, которую здесь воспринимают как потенциального союзника по НАТО, способного усилить ВСУ своими беспилотниками. Вторая причина — это тесная (хотя и непубличная) связка украинских элит и турецкого дорожного бизнеса. Вместе они организовали грамотный «распил» сотен миллиардов бюджетных гривен, выделенных Зеленским на проект «Большая стройка» по реконструкции убитых украинских дорог. Поэтому никто в Киеве не хочет портить эту идиллию какими-то газовыми претензиями к Эрдогану.

turkstream.info /

По мнению эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в реальности «Северный поток — 2» никогда не нес никаких рисков для Украины.

«Украина постоянно повторяет вслед за США тезис, что после запуска «СП-2» Россия превратит газопровод в «инструмент политического шантажа Европы». Эти заявления делаются, исходя из политической целесообразности. А также из-за желания украинских элит использовать тему «СП-2» для получения финансовой поддержки от США. В 2020 году президент Зеленский утверждал, что заработанные на этом деньги использовались на проекты «Нафтогаза», — указал аналитик. — По поводу рисков, приписываемых «СП-2», нужно отметить: через него газ поставляется вовсе не туда, куда Украина осуществляет его транзит. Мы поставляем газ в Венгрию, Турцию, Румынию, Болгарию, Италию, Австрию, частично — в Грецию и на Балканы. А прямыми получателями «голубого топлива» из «СП-2» являются совсем другие страны — Германия, Британия, Голландия, Дания и Франция».

«СП-2» призван поставлять дополнительные объемы газа для тепловых электростанций ФРГ. Ведь если солнечные и ветровые источники не дадут европейцам нужного объема энергии (что весьма вероятно), у них должен быть «план Б». Поэтому для Украины здесь не было, да и быть не могло быть никаких рисков, отметил энергоэксперт. Куда больше рисков для Украины несет именно «Турецкий поток», который уже забрал значительную долю транзита газа.

turkstream.info / Турецкий поток

«В ближайшее время Венгрия через «Турецкий поток» будет получать 7–8 миллиардов кубов газа в год, а через украинскую ГТС будет перекачиваться не более 33 миллиардов кубов. Конечно, по договору «качай или плати» российский «Газпром» заплатит за них как за 40 млрд кубов. Но, как ни крути, 30 миллиардов кубометров — это очень низкий показатель, который сделает нашу ГТС нерентабельной, — прогнозирует аналитик. — Да, ГТС Украины продолжит поставлять газ в Италию. Но мы будем вынуждены «работать на подхвате» — резервировать газ для поставок в Европу тогда, когда кому-то нужно будет больше, а кому-то — меньше, а также в зимние периоды. По сути, украинская ГТС будет работать по нажатию кнопки — подать газ или прекратить».

Если ситуация будет развиваться по пессимистическому сценарию, то с 2024 года Украина потеряет статус полноценного транзитера «голубого топлива».

«Это будет крайне невыгодно самим нашим газовикам. Тогда в составе ГТС останется одна магистральная труба, разделяющая Украину на две части. А из 80 имеющихся компрессорных станций останется не более 20. Чтобы поставлять газ по обе стороны от трубопровода, придется строить внутренние интерконнекторы для поставок газа в отдаленные пункты. По мнению украинских операторов ГТС, на это потребуются миллиарды долларов. И кто за это все заплатит — государство, местные бюджеты или «Нафтогаз Украины»? Скорее всего, как обычно, все убытки переложат на плечи простых украинцев, а газовый тариф для населения побьет все рекорды», — предсказал Корольчук.

turkstream.info / Турецкий поток

Эксперт также пояснил подоплеку конфликта между США и Россией по «Северному потоку — 2».

«Изначально речь шла не о защите интересов Украины, а о китайском рынке и его растущих потребностях. Россия закончила прокладку газопровода «Сила Сибири», и в Америке сочли, что создание новых мощностей в Европу — это уже слишком, — заявил эксперт Института энергетических стратегий. — Дональд Трамп открыто лоббировал интересы добытчиков сжиженного газа в США, поставляющих его на внешние рынки, в основном азиатские. Джо Байден же выражает интересы поставщиков «зеленой» энергии, для которых СПГ — вторичный инструмент», — пояснил он.

Также Корольчук заявил, что не доверяет заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, который обещал компенсировать Киеву убытки от ввода в строй «СП-2».

«Это смелое заявление, но тут вообще не ясно, что именно имеет в виду Блинкен, когда говорит о компенсации. Можно подумать, что речь идет о прямых дотациях Киеву от США в течение 10–20 лет. Но, если серьезно, то речь идет лишь о необходимости сохранения газового транзита через Украину. Обещание компенсации — лишь некий «усиливающий эффект», — подчеркнул Корольчук.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Аналитик сильно сомневается, что Киев получит от Вашингтона хоть какую-то компенсацию за потерю транзита.

«Уверен, что никакой реальной экономической помощи из-за снижения объемов газового транзита и потери средств Украина от США не получит. Хотя бы потому, что ее нам уже не предоставили. Говоря о компенсации от Запада, мы держим в уме 2,7 млрд долларов, которые получали от РФ при уровне прокачки газа в 90 млрд кубов газа в год. Но вот мы уже сократили объем до 40 млрд кубов и зарабатываем на этом 1,2 млрд долларов. Компенсировал ли нам кто-то потерю 1,5 млрд долларов из-за сокращения транзита? Разумеется, нет. Думаю, и предстоящие потери Америка нам «компенсирует» только на словах», — заключил эксперт.

Напомним, газопровод «Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд кубов в год, по которому российский газ идет по дну Черного моря в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния. С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, Босния и Герцеговина. В октябре газ из «Турецкого потока» через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии (где находится газовый хаб в Баумгартене). «Балканский поток» — продолжение «Турецкого потока», по которому в 2020 году Болгария и Греция получили почти весь необходимый газ.