ФАН узнал подробности гибели взрослых и ребенка в Анапе

Краснодар, 5 июля. Несовершеннолетний на пляже в Анапе пошел купаться без разрешения взрослых. А через некоторое время его утащил в море «тягун», сообщил источник ФАН.

Течение подхватило 13-летнего ребенка и понесло в открытое море. Двое взрослых увидели происходящее и бросились за несовершеннолетним в воду. В результате они вместе с мальчиком погибли. Купание на пляже «Ибица», где произошла трагедия, было запрещено из-за разгулявшейся непогоды.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов совместно со спасателями продолжают искать тела погибших граждан. Другие обстоятельства и детали смертельного инцидента выясняются.