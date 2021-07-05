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ФАН узнал подробности гибели взрослых и ребенка в Анапе

  /   Обновлено: 05 июля 2021 15:04
Происшествия
ФАН узнал подробности гибели взрослых и ребенка в Анапе
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Николай Тихонов

Краснодар, 5 июля. Несовершеннолетний на пляже в Анапе пошел купаться без разрешения взрослых. А через некоторое время его утащил в море «тягун», сообщил источник ФАН.

Течение подхватило 13-летнего ребенка и понесло в открытое море. Двое взрослых увидели происходящее и бросились за несовершеннолетним в воду. В результате они вместе с мальчиком погибли. Купание на пляже «Ибица», где произошла трагедия, было запрещено из-за разгулявшейся непогоды.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов совместно со спасателями продолжают искать тела погибших граждан. Другие обстоятельства и детали смертельного инцидента выясняются.

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