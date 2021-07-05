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Дилеры Skoda начали продажи новой бюджетной модели Octavia в России

  /   Обновлено: 05 июля 2021 14:37
Экономика
Дилеры Skoda начали продажи новой бюджетной модели Octavia в России
skoda-auto.com  /  ŠKODA AUTO

Москва, 5 июля. Цена, по которой на российском рынке продается наиболее доступная из вариаций лифтбека Skoda Octavia, начинается от 1,49 миллиона рублей.

Заказать обновленную модель с базовым двигателем и механической коробкой передач можно в трех комплектациях — Active Plus, Ambition Plus и Style Plus, сообщают официальные дилеры автомобильного бренда, сроки поставок не уточняются.

«Расширение предложения по модели Octavia отражает наше стремление отвечать на все ожидания клиентов. Уверен... найти свою Octavia станет еще проще», — приводят слова представителя Skoda Томаша Духоня издание «Автоновости дня».

Бюджетная версия Octavia предоставляет множество систем помощи водителю, такие как Area View и Side Assist. Чешский производитель ранее увеличил стоимость своей продукции для российских потребителей.

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