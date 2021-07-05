Центробанк обновил официальные курсы иностранных валют

Москва, 5 июля. Банк России обнародовал официальные курсы доллара и евро на вторник, 6 июля. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Американская нацвалюта ослабила позиции и достигла отметки 73,3540 рубля. Что касается евро, то он также потерял несколько копеек — до 87,0272 рубля.

При этом эксперты полагают, что тренд на укрепление рубля завершается. Несмотря на поддержку национальной валюты после саммита Россия — США в Женеве, глобальных изменений так и не произошло. Аналитики прогнозируют, что к концу лета текущего года доллар будет варьироваться в диапазоне 70-72 рубля.