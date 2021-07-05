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Блогеры повторили подвиг ветерана ВОВ в проекте «Пережить, чтобы помнить»

  /   Обновлено: 05 июля 2021 14:47
Общество
Блогеры повторили подвиг ветерана ВОВ в проекте «Пережить, чтобы помнить»
Пресс-служба проекта «Пережить, чтобы помнить»

Москва, 5 июля. Звезды TikTok и YouTube прошли испытания в новом эпизоде реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить». Блогеры попробовали повторить подвиг ветерана Великой Отечественной войны.

Новая серия третьего сезона основана на истории ветерана Евгения Григорьева, который в военные годы проходил службу в 33-й Черкасской отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригаде, сообщили в пресс-службе проекта. Третий выпуск получил название «Секретные агенты».

Попробовать свои силы осмелились в команде тиктокеры Женя Дихтяренко, Иса Шенгелия, Максим Словиков, а в команде звезд YouTube — Вячеслав Исмаилов и студенты Анастасия Гукаленко и Никита Перфилов. Группы участников искали сейф с секретными документами, пытались освоить правила маскировки и прокатились на грузовике времен войны.

«Нереальное испытание. Было, правда, очень тяжело, но оно нас здорово сплотило. Мы действовали одной командой», — рассказала Гукаленко после съемок.

Во время повторения подвига Григоренко главные участники команд поспорили во время определения маршрута по карте. В результате спора на купание в озере проиграл Дихтяренко. Однако подробности поражения будут известны только в новом выпуске реалити-шоу. Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках национального проекта «Культура».

Второй выпуск шоу «Пережить, чтобы помнить» вышел под названием «В темноте». Известные блогеры частично повторили подвиг военных разведчиков, заточенных в плен.

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вов блогеры реалити-шоу Пережить, чтобы помнить
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