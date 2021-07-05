Экс-координатор штаба Навального призвал не верить сбежавшей в ЕС верхушке ФБК

Многие рядовые сотрудники штабов Навального1 (являются структурным подразделением ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) были изначально демотивированы и настроены только на то, что эта структура даст им возможность эмигрировать в ЕС по политической линии. Об этом рассказал бывший координатор штабов в Волгограде Алексей Волков в интервью «Газете.ru».

«По сути, эти же люди приходят в оппозицию с мыслью о том, чтобы поскорее переехать за границу. Знаю, что был ряд координаторов и их заместителей, которые высказывались об этом в наших внутренних чатах. Были такие мысли и планы действий у простых волонтеров. Приходили ребята ко мне в штаб и такие: «Вот я хочу поактивничать сейчас, а потом свалить, запросив политическое убежище», — заметил он.

Алексей Волков также рассказал о русофобских настроениях и риторике, утвердившихся в штабах. По словам бывшего активиста, высмеивался любой интерес к истории, а все провокационные акции, оскорбляющие историческую память, наоборот, вызывали восторг у руководителей ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России), так как служили хорошим инфоповодом. Неприятности и проблемы с законом при этом их особо не волновали. По словам активиста, именно это в итоге и привело к его увольнению из организации.

Волков заметил, что уехать за границу и устроиться там сумели очень немногие, в основном — верхушка ФБК, включая Леонида Волкова и Ивана Жданова. Бывший активист сейчас критично настроен по отношению к беглым коллегам, которые теперь постоянно вещают о том, как «плохо» жить в России, играя на истории с сидящим в тюрьме Навальным.

«В принципе, когда ты в большой политике, сидеть за границей и диктовать людям, что им тут делать, что правильно, а что нет, — не есть хорошо. Собери свои яйца в кулак, приезжай сюда, попробуй покинуть самолет и выйти с людьми на улицу. Тогда тебя будут считать за политика. А если ты сидишь и с экрана в мониторы вещаешь о том, как у нас тут все «хорошо», то спасибо, мы и так знаем. Я считаю, что паразитировать и играть на истории с Навальным, делая себе повестку и зарабатывая деньги, — неправильно», — сказал Волков.

Алексей Волков добавил, что оставшимся в России активистам он желает научиться мыслить самостоятельно и задуматься, стоит ли слушать и принимать за руководство к действию советы Леонида Волкова и Ивана Жданова, сидящих в Литве и транслирующих идеи своих западных кураторов, потому что «здесь у каждого есть голова на плечах».

Федеральное агентство новостей / nstagram.com / @ioannzh / facebook.com / Леонид Волков

Алексей Волков в интервью «Газете.ру» также рассказал, как строилась работа и взаимодействие с центром в его региональным подразделении, об управленческих качествах руководителей ФБК — Ивана Жданова и Леонида Волкова. Работу в структурах Навального он назвал бездарной тратой ресурсов и человеческого доверия, подчиненную только одной цели — личному продвижению и обогащению верхушки.

Леонид Волков за рубежом активно контактирует с американскими и европейскими парламентариями, неоднократно позволявшими себе враждебные высказывания по отношению к России. На фотографиях в соцсетях рядом с ним стоят сенаторы США от Республиканской партии Дэн Салливан и Митт Ромни, с которыми он встречался в конце июня. Примечательно, что эти политики не раз продвигали антироссийские санкции и регулярно обвиняли Москву в нарушениях международных договоренностей. По итогам встречи Волков пообещал России «много неприятных сюрпризов».

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.