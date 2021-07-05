Шел против течения: кинокритик Дементьев о личности и творческом наследии Меньшова

Уход из жизни режиссера Владимира Меньшова стал колоссальной потерей для отечественного кинематографа. Об этом в разговоре с ФАН заявил российский кинокритик Андрей Дементьев, искренне восхищавшийся работами выдающегося творца.

Эксперт кино напомнил, что Меньшов стал одним из немногих россиян, которым досталась большая профессиональная награда — статуэтка «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Причем его «Москва слезам не верит» обошла в этой гонке картины таких титанов, как Акира Куросава и Франсуа Трюффо, что в целом не представлялось возможным.

«При том, что на ту пору он был очень неудобным человеком для нашей системы — на все имел свое мнение, резко выражался, шел против течения зачастую. Поэтому он, вообще, узнал случайно от коллег о том, что награда нашла героя. И так у него было всю жизнь, собственно говоря. Он сам очень похож на свои фильмы — как и он, они все прямые, открытые, с юмором и на все имеют собственное мнение. Совершенно колоссальный, грандиозный человек», — отметил Дементьев.

кадр из фильма «Счастливый Кукушкин» /

Пять восхитительных полнометражных фильмов и более 100 актерских ролей — Владимир Меньшов оставил своей стране поистине прекрасное наследие. И ранние работы — не исключение, взять тот же дебют в комедийной картине «Счастливый Кукушкин» 1970 года, где экранной парой ему стала юная Лариса Удовиченко. По мнению Дементьев, никому не известная, но красивая пара сразу обращала на себя внимание в этой простой короткометражке.

В памяти кинокритика всплыл и другой пример, ярко иллюстрирующий талант Меньшова. Во время жизни в Ленинграде собеседнику ФАН довелось увидеть спектакль «Месс-Менд» по книге Мариэтты Шагинян, который ставили в Театре юных зрителей. И драматургом, написавшим эту пьесу, был, собственно, молодой Владимир Меньшов.

«Я очень хорошо знал книгу и обнаружил в спектакле, что все переделано и перевернуто до неузнаваемости. Каким-то странным образом он прошел по этой узкой грани. Я его запомнил, а потом, когда увидел в фильме «Счастливый Кукушкин», никак не мог прийти в себя от удивления. Неужели вот этот вот парень, совершенно молодой и простоватый на вид, написал такую тонкую, сложную и замечательную вещь? И так всю жизнь он удивлял», — признался Дементьев.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит» /

Несмотря на отсутствие главных ролей, любой эпизод с участием Меньшова-актера становился настоящим шедевром и помогал кинофильму стать действительно запоминающимся в глазах зрителя. И все-таки главной его работой, с чем согласятся многие, стала потрясающая «Москва слезам не верит».

«Совершенно великолепная работа. Причем к ней можно так отнестись — это фильм про некоторое недавнее прошлое, но то, которое мы помним. И мы сейчас можем смотреть этот фильм целиком, как будто это наш вчерашний день. Но это день, который мы запомним навсегда и будем черпать из него оптимизм и надежду на будущее», — заключил кинокритик.

Ранее актриса Светлана Немоляева призналась ФАН, что известный режиссер обладал очень ценным комедийным даром, который редко встретишь в творческой среде. Такими же, по ее словам, были и картины мастера — светлыми и очень жизнерадостными.