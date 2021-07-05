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В Минэнерго назвали стабильной ситуацию на российском рынке топлива
Экономика
В Минэнерго назвали стабильной ситуацию на российском рынке топлива
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 5 июля. Ситуация на российском рынке топлива остается стабильной, запасы бензина не снижаются, несмотря на ремонтные работы на НПЗ, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.

Производство энергоресурсов находится выше потребления, подчеркнул чиновник в беседе с РИА Новости в кулуарах форума «Иннопром 2021». Объемов в настоящий момент достаточно, чтобы покрыть не только обычный спрос, но и пиковый.

«В июле уже будут выходить из ремонта нефтеперерабатывающие заводы, что дополнительно предложение на рынок даст», — подчеркнул Сорокин.

Министерство энергетики РФ рассматривает возможность реформирования программы улучшения ТЭС. В связи с этим ведомство изучит изменения в конкурсный отбор модернизации мощностей.

Программа модернизации «Роснефти» позволила Комсомольскому НПЗ, одному из главных поставщиков нефтепродуктов на Дальнем Востоке, за первое полугодие нарастить выпуск автобензинов на 22%. Все вырабатываемое моторное топливо «Евро-5» поставляется на российский рынок, пишет «ФедералПресс».

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