Вячеслав Володин назвал смерть Владимира Меньшова невосполнимой потерей

Москва, 5 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на новость об уходе из жизни режиссера и актера Владимира Меньшова.

Политик принес глубокие соболезнования родным, близким и коллегам покойного кинематографиста. По словам Володина, Меньшов был любим миллионами зрителей и смог стать по-настоящему народным режиссером после выхода фильма «Москва слезам не верит». Кроме того, актер отдал многие году преподаванию во ВГИКе и воспитал несколько поколений талантливых режиссеров и артистов, добавил председатель нижней палаты парламента.

«Уход из жизни Владимира Валентиновича Меньшова — невосполнимая потеря для всех нас», — говорится в комментарии политика, опубликованном на официальном сайте Госдумы.

Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля из-за последствий коронавируса, ему был 81 год. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой актера Василия Ланового. Артист Валерий Гаркалин признавался, что шокирован новостью о смерти Меньшова, пишет «Вечерняя Москва».