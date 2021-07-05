Шахназаров рассказал, чем Меньшов планировал заниматься вместо кино

Москва, 5 июля. Покойный режиссер Владимир Меньшов перед смертью всерьез заинтересовался политикой и хотел сделать ее своей основной деятельностью, сообщил его друг и коллега Карен Шахназаров.

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Карен Шахназаров в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что каких-то значимых творческих проектов у Меньшова перед смертью не было в планах.

«У него в планах была политика, он хотел ей заниматься. Серьезно заниматься. Его это интересовало», — сообщил Шахназаров.

Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса. Смерть подтвердила его дочь Юлия Меньшова.