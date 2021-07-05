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Шахназаров рассказал, чем Меньшов планировал заниматься вместо кино

  /   Обновлено: 05 июля 2021 14:28
Общество
Шахназаров рассказал, чем Меньшов планировал заниматься вместо кино
Global Look Press  /  Vadim Tarakanov

Москва, 5 июля. Покойный режиссер Владимир Меньшов перед смертью всерьез заинтересовался политикой и хотел сделать ее своей основной деятельностью, сообщил его друг и коллега Карен Шахназаров.

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Карен Шахназаров в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что каких-то значимых творческих проектов у Меньшова перед смертью не было в планах.

«У него в планах была политика, он хотел ей заниматься. Серьезно заниматься. Его это интересовало», — сообщил Шахназаров.

Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса. Смерть подтвердила его дочь Юлия Меньшова.

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политика меньшов шахназаров
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