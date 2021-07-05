Захарова написала трогательный пост о Владимире Меньшове

Москва, 5 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посвятила короткий, но эмоциональный пост режиссеру Владимиру Меньшову, о смерти которого стало известно 5 июля.

Захарова назвала режиссера гениальным и поблагодарила его.

«Любимый Владимир Меньшов. Гениальный Владимир Меньшов. Наш навсегда Владимир Меньшов. Спасибо Вам, маэстро», — написала спикер ведомства в Telegram-канале.

Культовый советский и российский режиссер умер от последствий коронавируса в возрасте 81 года. Информацию о смерти народного артиста подтвердил «Мосфильм». Кинокартина Меньшова «Москва слезам не верит» в 1981 году принесла ему победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» на кинопремии «Оскар». Режиссер также снялся в почти сотне фильмов в качестве актера.