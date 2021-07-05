Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 15:09
15:08
Общество
Продюсер Александр Литвинов рассказал о творческих планах Владимира Меньшова
15:05
Технологии
Российские специалисты перенесли запуск модуля МКС «Наука»
15:04
Общество
Эфир: Секретом успешной карьеры госчиновника делится доцент РАНХиГС
15:02
Происшествия
Россиянам рассказали о новой схеме дистанционного хищения денег с банковских счетов
15:02
Общество
Сахалинские зоозащитники поставили на ноги бездомную собаку
15:01
Политика
Кнутов объяснил, как РФ одним «ударом» может сорвать новые провокации НАТО в Арктике
15:00
Общество
Экс-координатор штаба Навального призвал не верить сбежавшей в ЕС верхушке ФБК
15:00
Общество
Володин посетил выставку к столетнему юбилею Маршала Виктора Куликова
14:59
Происшествия
Жителя Владимирской области приговорили к колонии за поджог собутыльников
14:50
Политика
«Всегда боялись»: политолог Рар назвал главную проблему в отношениях России и Германии
Все новости

Захарова написала трогательный пост о Владимире Меньшове

  /   Обновлено: 05 июля 2021 14:25
Политика
Захарова написала трогательный пост о Владимире Меньшове
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 5 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посвятила короткий, но эмоциональный пост режиссеру Владимиру Меньшову, о смерти которого стало известно 5 июля.

Захарова назвала режиссера гениальным и поблагодарила его.

«Любимый Владимир Меньшов. Гениальный Владимир Меньшов. Наш навсегда Владимир Меньшов. Спасибо Вам, маэстро», — написала спикер ведомства в Telegram-канале.

Культовый советский и российский режиссер умер от последствий коронавируса в возрасте 81 года. Информацию о смерти народного артиста подтвердил «Мосфильм». Кинокартина Меньшова «Москва слезам не верит» в 1981 году принесла ему победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» на кинопремии «Оскар». Режиссер также снялся в почти сотне фильмов в качестве актера.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова написала трогательный пост о Владимире Меньшове
захарова мид рф меньшов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru