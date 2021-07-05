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Ваши фильмы будут помогать нам жить дальше: Галкин высказался о смерти Меньшова

  /   Обновлено: 05 июля 2021 14:19
Общество
Ваши фильмы будут помогать нам жить дальше: Галкин высказался о смерти Меньшова
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 5 июля. Комик и телеведущий Максим Галкин с трудом нашел слова, чтобы высказаться о смерти режиссера Владимира Меньшова. Он указал на значимость творчества артиста для многих людей.

О кончине звезды советского и российского кинематографа стало известно в понедельник. Многих шокировала новость о смерти артиста, который болел коронавирусом в легкой форме.

Галкин выразил соболезнования родным режиссера, оставив слова поддержки в комментарии под записью дочери артиста Юлии Меньшовой в Instagram. Спустя некоторое время он опубликовал отдельный пост, посвященный именитому артисту.

«Трудно подобрать слова, чтобы в нескольких строках описать чувство безвозвратной потери. Личность, режиссер, актер, гений. Спасибо, что были в нашей жизни. Ваши фильмы будут помогать нам жить дальше. Вечная память», — написал Галкин на своей странице в Instagram.

Меньшов умер 5 июля на 82-м году жизни. Последние недели он лечился от коронавируса. Знаменитого артиста похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с другим известным актером Василием Лановым, который умер от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Прощание с Меньшовым пройдет в московском Доме кино 8 июля, передает «Вечерняя Москва».

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