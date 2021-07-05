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Сайт госуслуг предложит пользователям персонализированные услуги

  /   Обновлено: 05 июля 2021 14:22
Экономика
Сайт госуслуг предложит пользователям персонализированные услуги
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 5 июля. Для портала разработают новые технологии, которые позволят более адресно и точно предоставлять государственные услуги российским гражданам.

Новые правила для разработки персонализированных госуслуг уже составлены Минэкономразвития России, соответствующие проекты постановлений внесены на рассмотрение правительства, сообщили в пресс-службе министерства.

Система будет высчитывать точный размер пособий для малоимущих семей, который зависит от множества факторов, подбирать соответствующий вид пенсионных отчислений и делать другие сложные операции. Авторы рассчитывают создать более простой интерфейс для взаимодействия людей с государством.

Нововведения будут разрабатываться на специализированной электронной информационной платформе, причем сразу в машиночитаемом виде — это позволит далее автоматизировать принятие решений по наиболее распространенным и простым обращениям. Возможность расширения функционала портала также рассматривали в Минцифре.

Три дня назад портал «Госуслуги» не справился с наплывом посетителей. Воспользоваться сервисами пытались одновременно свыше 500 тысяч человек, и им предлагалось подождать 30 минут. Недоступно было и мобильное приложение. Оказалось, что проблемы были связаны с внедрением новых функций, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

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минэкономразвития госуслуги единый портал персонализация
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