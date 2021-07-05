Двукратный чемпион мира Сергей Мозякин принял решение завершить карьеру

Магнитогорск, 5 июля. Именитый российский хоккеист Сергей Мозякин решил завершить спортивную карьеру в 40-летнем возрасте.

Директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьяков сообщил, что Сергей Мозякин, срок действия контракта которого закончился в апреле, решил уйти из спорта. В разговоре с журналистами издания «Чемпионат» уточнил, что прославленный форвард обсуждает с клубом проведение прощального матча.

Ласьяков не исключил, что игра пройдет на ежегодном предсезонном мемориале имени Ромазана в Магнитогорске. Более того, в ближайшее время Мозякин может войти в тренерский штаб «Металлурга», за который нападающий выступал с 2011 года.

В составе сборной России Мозякин становился победителем Олимпийских игр и дважды выигрывал планетарное первенство. Кроме того, форвард является рекордсменом чемпионатов России по набранным очкам и лучшим бомбардиром в истории КХЛ.

Ранее стало известно, что РПЛ не станет вводить потолок зарплат в следующем сезоне. Он начнется матчем «Ростова» и московского «Динамо», который пройдет 23 июля.