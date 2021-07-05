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Небо над Сицилией заволокло дымом вулкана Этна
Общество
Небо над Сицилией заволокло дымом вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия вновь разбушевался крупнейший в Европе вулкан Этна. Из юго-восточного кратера в воскресенье в небо поднялись густые серые клубы дыма.  

Эффектное зрелище началось с вулканического толчка около 14:30 по местному времени и усилилось к 15:25. Судя по «кардиограмме» выбросов огнедышащей лавы и пепла, извержение произошло по стромболианскому типу. При таком «сценарии» пульсирующие порывы магмы вырываются из сердца вулкана с периодичностью в несколько минут.

Вулканическое шоу вовсе не безобидно. По прогнозам Национального института геофизики и вулканологии Катании, пепел может покрыть районы возле городов Ачиреале и Джарре. Этна по праву считается одним из самых активных и зловещих вулканов планеты. Он превосходит своего ближайшего «соперника» — Везувия — более чем в 2,5 раза. Согласно историческим сведениям и наблюдениям, неугомонный исполин высотой 3329 метров извергается уже тысячелетиями.

Если верить мифологии, внутри вулкана находится кузнечная мастерская бога огня Гефеста, отсюда и огромная разрушительная сила. С древних времен было зарегистрировано более 150 мощнейших извержений, которые уничтожили все живое в округе. В последний раз Этна показала свой суровый характер в 1669 году, когда смела с лица земли соседние деревни и всю западную часть Катании.

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