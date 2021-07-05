Пентагон «сдал в музей» провальный проект чудо-оружия стоимостью 500 млн долларов

Пентагон закрывает работы над перспективным рельсотроном, чье использование планировалось на новом поколении военных кораблей и в качестве мощной артиллерийской системы.

В проекте военного бюджета США на 2022 год ассигнования на рельсотрон не предусмотрены, что означает фактическое закрытие программы. Почему же столь активно рекламировавшееся «инновационное» начинание пришло к такому жалкому результату?

Об этом — в материале ФАН.

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Шестнадцать лет пустых усилий

ВМС США работали над рельсотроном — пушкой, использующей для разгона снарядов электромагнитное поле вместо пороха, — на протяжении шестнадцати последних лет. За это время на него было потрачено более 500 млн долларов, причем речь идет даже не о малосерийном производстве: все построенные рельсотроны представляли собой лишь опытные образцы, непригодные для боевого использования.

Впервые о намерении американского флота приостановить работы над «пушкой будущего» стало известно еще весной, когда в пресс-релизе ведомства было сообщено, что расходы на 2022 год будут подвергнуты жесткому секвестру. Подтверждение этих намерений поступило в июне, когда в комитеты Конгресса США попал проект бюджета, где финансирование рельсотрона было полностью урезано.

«Решение приостановить программу электромагнитного рельсотрона согласуется с инициативами по реформированию всего департамента, чтобы высвободить ресурсы для поддержки других приоритетов ВМС США, включая совершенствование наступательных и оборонительных возможностей, таких как направленная энергия, гиперзвуковые ракеты и системы радиоэлектронной борьбы», — заявила в своем комментарии официальный пресс-атташе флота Кортни Каллаган.

При этом она добавила, что исследования и активы по рельсотроны будут сохранены, если в военно-морском ведомстве решат возобновить программу.

Комментарий Каллаган в целом соответствует бюджетному запросу, в котором говорится, что достигнутые технологии и знания в области рельсотрона будут задокументированы, а аппаратура — «законсервирована для обеспечения максимальной сохранности», чтобы облегчить ее потенциальное использование в будущем.

Однако за такими успокаивающими заявлениями скрывается истинный смысл: рельсотрон мертв. Его разработка признана нецелесообразной, а опытные образцы, скорее всего, займут свое место в военном музее.

Но почему Вашингтон решил отдать приоритет гиперзвуковым ракетам и РЭБ, по которым Россия явно обгоняет США?

youtube.com / Wall Street Journal

Все дело в энергии

Мощность различного оружия принято измерять в энергии. Так можно определить, насколько снаряд или луч орудия опасен для противника — ведь именно эта энергия будет использоваться для разрушения защитных механизмов цели, например брони.

В частности, использовавшаяся еще во Второй мировой войне пушка калибра 76-мм имеет дульную энергию 1,8 МДж, а еще около 2 МДж энергии содержится во взрывчатом веществе ее снаряда. Таким образом, стреляя прямой наводкой, достаточно простая и дешевая артиллерийская система может «втиснуть» в цель около 4 МДж энергии. Этого вполне достаточно для уничтожения даже хорошо защищенных целей.

По этой же причине, кстати, была закрыта программа лазера воздушного базирования Boeing YAL-1, который Пентагон разрабатывал с 2002 по 2014 годы. Выяснилось, что в самолет-носитель Boeing-747 просто не «впихнуть» лазер более мощный, нежели тот, что способен выдать в одиночном импульсе 3 МДж. Как следствие, за 5 млрд долларов, потраченных на YAL-1, в военном ведомстве США смогли получить лишь несколько ухудшенную копию 76-мм орудия. Результат так себе.

С рельсотроном в теории дела обстояли намного лучше. Уже в феврале 2008 года было продемонстрировано орудие с дульной энергией 10 МДж. А в декабре 2010 года рельсотрон достиг невообразимой для пороховых орудий дульной энергии — 33 МДж. Казалось бы, победа? Но на деле все оказалось не столь радужно.

Дело в том, что стрелять рельсотрон мог только цельнометаллическими болванками: в тестах использовались снаряды массой от 2 до 3,2 кг. Никакое взрывчатое вещество или сложную электронику поместить внутрь не получалось — в рельсотроне снаряд при разгоне испытывает запредельные нагрузки по ускорению, что гарантированно выводит из строя электронные компоненты и может привести к детонации взрывчатого вещества.

Поэтому снаряды рельсотрона получаются неуправляемыми — они летят по заданной баллистической траектории. Причем точно попасть ими куда-либо достаточно сложно — дальность стрельбы рельсотрона составляет около 180 км, а на таком расстоянии круговое вероятное отклонение (КВО) достигает 100 метров и выше.

Pr Scr youtube.com / usnavyresearch

Как теперь догнать Россию?

Словом, снаряды не попадают в цель, причем работает здесь обычная вероятность, с которой не поспоришь и не договоришься. Действительно, как-то уменьшить КВО рельсотрона практически невозможно. При дульной скорости более 2520 м/с на его снаряд начинают влиять любые неоднородности атмосферы, которые к тому же динамически изменяются за время полета к цели, исчисляемого минутами.

Высокая скорость снаряда, кстати, стала еще одной ахиллесовой пятой рельсотрона. Дело в том, что при сверхзвуковой скорости, на которой летит снаряд «чудо-пушки», атмосфера оказывает на него тормозящее действие даже на больших высотах, в результате чего его скорость падает очень быстро. В итоге до цели, расположенной, напомним, в 180 км от орудия, снаряд долетает уже с дозвуковой скоростью, а его энергия, зависящая от квадрата скорости, опять-таки, падает чуть ли не до энергии древнего 76-мм орудия.

Ну и, наконец, на таких расстояниях до цели главными конкурентами так и не рожденного детища Пентагона являются не артиллерийские системы, а ракеты и авиация. А с ними рельсотрон конкурировать просто не может. Современные крылатые ракеты и управляемые корректируемые авиабомбы имеют КВО, не превышающее 10 метров. То же самое касается и баллистических ракет: самые точные баллистические ракеты имеют КВО менее 100 метров, причем даже при межконтинентальной дальности.

Так что в решении ВМС США нет ничего удивительного: для специалистов недостатки рельсотрона были очевидны еще при начале его разработки. Поэтому теперь Вашингтону придется догонять Москву в гиперзвуковом оружии — но уже потеряв 16 лет и больше 500 млн долларов на разработку «чудо-пушки», место которой — в музее.