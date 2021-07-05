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Россиянин разобрал суть жалкой «провокации» со стычкой украинцев с болельщиком из РФ
Политика
Россиянин разобрал суть жалкой «провокации» со стычкой украинцев с болельщиком из РФ
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Санкт-Петербург, 5 июля. Любитель футбола из Петербурга легко разнес новости о «провокации» русского болельщика на матче Украина —Швеция и объяснил, что же случилось на самом деле.

Украинские политики и представители руководства страны всячески пытались смешать спорт с политикой на фоне Евро-2020 и матчей с участием сборной России и Украины, в частности. Инцидент с российским болельщиком, на которого напали украинские фанаты на стадионе в Шотландии, на СМИ Украины подействовали как красная тряпка на быка. Россиянина тут же назвали провокатором, который якобы специально пришел в «украинский сектор» с флагом РФ, чтобы вызвать негативную реакцию у болельщиков из Украины для яркой картинки в СМИ. Интервью друга пострадавшего фаната рассказавшего, что они всегда ходят на матчи с символикой своих стран, не повлияло на общую линию украинской пропаганды.

В России намного спокойнее отнеслись к незначительному на самом деле инциденту. Футбольный болельщик из Петербурга в эксклюзивном интервью ФАН легко раскрыл незамысловатую суть выдуманной провокации, а также рассказал о своем отношении к братской Украине и попыткам украинских политиков поссорить представителей одного, по сути, народа. Петербуржец поддержал слова президента РФ о братских народах Украины и России.

«Да я нормально к этому отношусь. Я даже в интернете встал на защиту украинцев, защищающих болельщика, из-за которого якобы начались разборки на трибунах во время матча Украина — Швеция», — отметил парень.

Он также отметил, что любые новости об Украине и России сейчас можно назвать провокационными. Тем временем ситуация вокруг Евро-2020 вполне здоровая. Между болельщиками всегда возникают какие-либо недомолвки, но представители обеих сторон все равно ведут себя культурно и адекватно.

«Ситуация какая в целом? Российский болельщик оказался на трибунах украинских фанатов. Привел его туда украинский друг. Последний позже в интервью рассказал, что они вместе с детства и никаких вопросов у них друг к другу никогда не возникало. Да и в принципе когда болельщик из РФ появился на секторе, драку никто не затевал. Как позже вспоминал его украинский друг, в какой-то момент появились пару радикалов. Они были под шофе и попытались устроить скандал. В результате толкотни разорвали флаг. Вот и вся подоплека инцидента» — пояснил петербуржец.

Он обратил внимание на то, что ведь и украинский друг россиянина не остался в стороне, а всячески его старался защитить от нападок ультрас. Вступились за гостя из РФ и другие украинские фанаты. Петербуржец подчеркнул, что не считает этот инцидент провокацией со стороны российского болельщика и не согласен с некоторыми фанатами киевского «Динамо», с которыми позже общался, и с официальной прессой клуба, хором назвавшими россиянина провокатором. По мнению собеседника журналистов, эта ситуация наоборот оказалась показательной в плане демонстрации настоящей дружбы между украинцами и россиянами. Лишним подтверждением этой дружбы можно назвать бурную реакцию гостей петербуржской фан-зоны на каждую игру украинской сборной.

«У меня самого есть футболка сборной Украины и я в Петербурге в ней ходил и играл и никаких вопросов не было. В Петербурге вообще полно людей с Украины. С украинскими флагами по улицам ходили. Сколько россиян болели на питерской фан-зоне. И никогда никаких разборок не было», — отметил парень.

Любитель футбола уверен, что новости о провокациях и яйца выеденного не стоят. Вся суть инцидента — в пьяной выходке парочки радикалов.

«Я за Украину и болею. Я изначально болел и за сборную России, и за сборную Украины. Когда российская команда вылетела, болел за украинских футболистов», — признал петербуржец.

Также собеседник журналистов рассказал, что всегда мечтал съездить на Украину и побывать хотя бы в Киеве и во Львове. Последний, по его мнению, похож чем-то на Петербург, и не только архитектурой. Кажется, что и люди там должны быть такие же интеллигентные и творческие.

Петербуржец прокомментировал и ситуацию с акцией в одной из пивных Львова, где бесплатно наливали бокал пива за каждый гол в ворота российской сборной. По его мнению, в этом нет ничего страшного. Никто ведь ничего не сжигал, не бил, и не орал угрозы.

Комментируя запреты русского языка на Украине, житель Петербурга назвал всю эту ситуацию как минимум странной. Он напомнил, что даже украинские журналисты и блогеры, полностью поддерживающие борьбу с русским языком, только на нем и общаются. Причем в прямых эфирах. По его мнению, такая политика бессмысленна, ведь немалая часть украинцев разговаривает и будет всегда говорить только на русском. Футболисты и те — все поголовно русскоязычные. Русский язык для бывших республик СССР — это все равно, что английский для Европы. Без него не наладить коммуникации.

Ранее в Киеве политики и эксперты назвали причину провала сборной на Евро-2020.

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