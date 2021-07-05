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Все пляжи Сочи закрыты из-за штормового предупреждения

  /   Обновлено: 05 июля 2021 14:30
Общество
Все пляжи Сочи закрыты из-за штормового предупреждения
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Сочи, 5 июля. Ухудшение погодных условий в городе-курорте Сочи привело к закрытию пляжей и отмене экскурсионных программ.

Ливни, сопровождающиеся сильным ветром, накрыли регион. Также в Сочи фиксируются подтопления. Об этом рассказали в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Сотрудники пляжей убирают шезлонги и другую мебель. Дежурство спасателей усилено.

Главное управление МЧС Краснодарского края ранее призвало туристов не купаться на пляжах Сочи. Кроме того, отдыхающим не рекомендуется подниматься в горы из-за плохой погоды.

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