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В Совфеде предупредили о возможном ядерном апокалипсисе из-за нападок Эстонии на РФ

  /   Обновлено: 05 июля 2021 14:15
Политика
В Совфеде предупредили о возможном ядерном апокалипсисе из-за нападок Эстонии на РФ
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 5 июля. Эстонские политики пытаются спровоцировать пограничный конфликт с Россией, который обернется «ядерным апокалипсисом», заявил российский сенатор Андрей Климов.

Так глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета прокомментировал заявление кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса, выступившего против ратификации пограничного договора с РФ.

Климов считает странным подход, который ставит под сомнение членство Эстонии в НАТО. Согласно уставу организации, в ней не может состоять государство с территориальными спорами. Более того, любая цивилизованная страна стремится стабилизировать обстановку на границе, а не наоборот.

В Совфеде предупредили о возможном ядерном апокалипсисе из-за нападок Эстонии на РФ
flickr.com  / Alex Liivet

«Радикалы, которые делали свою карьеру на «пещерной» русофобии, никак не унимаются. Вместо того, чтобы унифицировать уже готовые документы, они занимаются тем, что разжигают маленькие костяки, забывая о том, что своими действиями они, на самом деле, приближают ядерный апокалипсис», — предупреждает Климов в комментарии для Общественной службы новостей.

По его словам, столь опасные выпады должны привлечь внимание не только эстонской общественности, но и Евросоюза, ведь подобные действия «не способствуют миру и безопасности в Европе».

Ранее Пыллуаас потребовал у российских властей «вернуть» территории, которые, по его мнению, принадлежат Таллину. Свою позицию он объясняет действием Тартуского мирного договора 1920 года о государственной границе.

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россия эстония климов
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