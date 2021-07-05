Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 15:08
15:05
Технологии
Российские специалисты перенесли запуск модуля МКС «Наука»
15:04
Общество
Эфир: Секретом успешной карьеры госчиновника делится доцент РАНХиГС
15:02
Происшествия
Россиянам рассказали о новой схеме дистанционного хищения денег с банковских счетов
15:02
Общество
Сахалинские зоозащитники поставили на ноги бездомную собаку
15:01
Политика
Кнутов объяснил, как РФ одним «ударом» может сорвать новые провокации НАТО в Арктике
15:00
Общество
Экс-координатор штаба Навального призвал не верить сбежавшей в ЕС верхушке ФБК
15:00
Общество
Володин посетил выставку к столетнему юбилею Маршала Виктора Куликова
14:59
Происшествия
Жителя Владимирской области приговорили к колонии за поджог собутыльников
14:50
Политика
«Всегда боялись»: политолог Рар назвал главную проблему в отношениях России и Германии
14:49
Общество
Пермяк-алиментщик не смог улететь в Петербург из-за многотысячного долга
Все новости

Фронтмен «Ногу свело!» написал заявление в полицию на Билана после скандала

  /   Обновлено: 05 июля 2021 14:09
Шоу-бизнес
Фронтмен «Ногу свело!» написал заявление в полицию на Билана после скандала
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Москва, 5 июля. Фронтмен группы «Ногу свело!» Максим Покровский обратился к правоохранителям после скандала с отменой концерта коллектива и певцом Димой Биланом.

Публичный конфликт между представителями музыкальной индустрии разгорелся после того, как Покровский обвинил Билана в отмене концерта «Ногу свело!» в Санкт-Петербурге. Солист группы заявил, что певец якобы не соблюдал антикоронавирусные меры во время своего выступления на той же площадке.

Как сообщает «Московский комсомолец», Покровский написал заявление в полицию на Билана. Музыкант обратился в отделение Рузского района Московской области вечером 4 июля.

По словам лидера «Ногу свело!», на его телефон поступили сообщения с элементами угроз. Покровский перезвонил по высветившемуся номеру через WhatsApp и поговорил с человеком, взявшим трубку. После этого он предположил, что угрозы поступили от Билана.

Исполнитель хита «Невозможное возможно» записал обращение к музыканту после скандала и заявил о своей непричастности к отмене концерта «Ногу свело!». Кроме того, в конфликт вмешалась продюсер певца Яна Рудковская, пишет сайт 360tv.ru. Она обвинила Покровского в попытке пропиариться на имени Билана.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Фронтмен «Ногу свело!» написал заявление в полицию на Билана после скандала
билан покровский ногу свело
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru