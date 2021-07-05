Фронтмен «Ногу свело!» написал заявление в полицию на Билана после скандала

Москва, 5 июля. Фронтмен группы «Ногу свело!» Максим Покровский обратился к правоохранителям после скандала с отменой концерта коллектива и певцом Димой Биланом.

Публичный конфликт между представителями музыкальной индустрии разгорелся после того, как Покровский обвинил Билана в отмене концерта «Ногу свело!» в Санкт-Петербурге. Солист группы заявил, что певец якобы не соблюдал антикоронавирусные меры во время своего выступления на той же площадке.

Как сообщает «Московский комсомолец», Покровский написал заявление в полицию на Билана. Музыкант обратился в отделение Рузского района Московской области вечером 4 июля.

По словам лидера «Ногу свело!», на его телефон поступили сообщения с элементами угроз. Покровский перезвонил по высветившемуся номеру через WhatsApp и поговорил с человеком, взявшим трубку. После этого он предположил, что угрозы поступили от Билана.

Исполнитель хита «Невозможное возможно» записал обращение к музыканту после скандала и заявил о своей непричастности к отмене концерта «Ногу свело!». Кроме того, в конфликт вмешалась продюсер певца Яна Рудковская, пишет сайт 360tv.ru. Она обвинила Покровского в попытке пропиариться на имени Билана.