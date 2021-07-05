Путин договорился о встрече с новым премьер-министром Израиля

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Как передает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе Израиля. В ходе беседы стороны договорились встретиться в ближайшее время.

«Владимир Путин пожелал Нафтали Беннету успехов на посту премьер-министра. Выражен обоюдный настрой на развитие всего комплекса традиционно дружественных отношений между Россией и Израилем», — говорится в сообщении Кремля.

Также в ходе беседы они обсудили борьбу с коронавирусом, региональную повестку дня, двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, Путин и Беннет уделили внимание общей задаче сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов, героизации нацизма, отрицания Холокоста и решающего вклада Красной армии в победу, заключили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал визит Путина в Кемеровскую область. Региональная поездка главы государства состоится 6 июля.