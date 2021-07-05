Разрушенные наводнением кафе и пляж в Анапе сняли на видео

Сочи, 5 июля. Пляж «Мандарин» и кафе «Виноград» пострадали от разбушевавшейся стихии в Адлере. Место для купания и заведение общепита засыпало ветками и стволами деревьев.

Очевидцы сняли последствия урагана в Адлере. Видео запечатлело существенный ущерб, причиненный курортной инфраструктуре популярного места отдыха на Черноморском побережье.

Ранее стало известно, что пляжи в Адлерском и Хостинском районах Краснодарского края значительно пострадали от обильных осадков и ураганного ветра. Непогода сильно навредила санаторно-курортной отрасли города, уверены эксперты.