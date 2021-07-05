Путин провел телефонные переговоры с новым премьером Израиля

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Стороны обсудили двусторонние отношения.

Во время беседы Путин и Беннет обсудили борьбу с COVID-19, а также договорились о развитии всего комплекса традиционно дружественных отношений.

Кроме того, стороны рассмотрели тему сохранения исторической правды о Второй мировой войне. Также они поговорили о попытках переписать ее историю и решающей роли Красной армии в Победе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует отправиться в Кемеровскую область. Его поездка на Кузбасс состоится 6 июля.