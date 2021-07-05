Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 15:07
15:05
Технологии
Российские специалисты перенесли запуск модуля МКС «Наука»
15:04
Общество
Эфир: Секретом успешной карьеры госчиновника делится доцент РАНХиГС
15:02
Происшествия
Россиянам рассказали о новой схеме дистанционного хищения денег с банковских счетов
15:02
Общество
Сахалинские зоозащитники поставили на ноги бездомную собаку
15:01
Политика
Кнутов объяснил, как РФ одним «ударом» может сорвать новые провокации НАТО в Арктике
15:00
Общество
Экс-координатор штаба Навального призвал не верить сбежавшей в ЕС верхушке ФБК
15:00
Общество
Володин посетил выставку к столетнему юбилею Маршала Виктора Куликова
14:59
Происшествия
Жителя Владимирской области приговорили к колонии за поджог собутыльников
14:50
Политика
«Всегда боялись»: политолог Рар назвал главную проблему в отношениях России и Германии
14:49
Общество
Пермяк-алиментщик не смог улететь в Петербург из-за многотысячного долга
Все новости

Путин провел телефонные переговоры с новым премьером Израиля

  /   Обновлено: 05 июля 2021 14:15
Политика
Путин провел телефонные переговоры с новым премьером Израиля
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Стороны обсудили двусторонние отношения.

Во время беседы Путин и Беннет обсудили борьбу с COVID-19, а также договорились о развитии всего комплекса традиционно дружественных отношений.

Кроме того, стороны рассмотрели тему сохранения исторической правды о Второй мировой войне. Также они поговорили о попытках переписать ее историю и решающей роли Красной армии в Победе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует отправиться в Кемеровскую область. Его поездка на Кузбасс состоится 6 июля.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин провел телефонные переговоры с новым премьером Израиля
путин россия переговоры беннет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru