Песков адресовал кабмину вопрос о корректировке налогов в России

Москва, 5 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прокомментировать этот вопрос могут лишь в правительстве.

Детали обсуждения «донастройки» налоговой системы неизвестны представителю Кремля. Он посоветовал журналистам обратиться непосредственно к главам министерств.

«Это рабочий процесс, который происходит в правительстве, поэтому, конечно, любую информацию на этот счет тоже нужно спрашивать там», — приводит слова Пескова ТАСС.

СМИ сообщали, что в российском кабинете министров рассматривают возможности сбора дополнительных 400 миллиардов рублей налогов.