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Песков адресовал кабмину вопрос о корректировке налогов в России

  /   Обновлено: 05 июля 2021 14:08
Экономика
Песков адресовал кабмину вопрос о корректировке налогов в России
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 5 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прокомментировать этот вопрос могут лишь в правительстве.

Детали обсуждения «донастройки» налоговой системы неизвестны представителю Кремля. Он посоветовал журналистам обратиться непосредственно к главам министерств.

«Это рабочий процесс, который происходит в правительстве, поэтому, конечно, любую информацию на этот счет тоже нужно спрашивать там», — приводит слова Пескова ТАСС.

СМИ сообщали, что в российском кабинете министров рассматривают возможности сбора дополнительных 400 миллиардов рублей налогов.

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кабмин песков налоги
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