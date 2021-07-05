«Газпром» может диктовать Европе, что поставки газа пойдут только по «СП-2»

«Газпром» фактически может диктовать Европе, что поставки пойдут именно по «Северному потоку — 2». Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Признание Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время его правления Вашингтону якобы удалось остановить «Северный поток — 2». Так бывший глава Белого дома прокомментировал сообщения СМИ о том, что он «любит Россию».

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«Я прекратил строительство трубопровода [«Северного потока — 2»], и что-то я не думаю, что они (россияне. — Прим. ФАН) сильно меня любят», — отметил Трамп во время выступления на митинге во Флориде перед своими сторонниками.

В проигравших только Украина

Как отметил Александр Разуваев, у Дональда Трампа много амбиций, а также желание взять реванш за поражение на президентских выборах и снова вернуться в Белый дом. Его команда запустила новую социальную сеть. Она называется GETTR и по функционалу очень похожа на Twitter. На логотипе — факел, ассоциирующийся с факелом в руке статуи Свободы. Возглавляет соцсеть бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер.

«Естественно, Трамп будет использовать каждую возможность, чтобы напомнить о себе и покритиковать Байдена и его команду. Трамп активно лоббировал американский реальный сектор, в том числе и экспорт энергоносителей, прежде всего, в Европу. Байден — представитель финансового капитала, ему важно глобальное доминирование Америки, а реальный сектор, тем более симпатизирующий республиканцам, ему не интересен. Кроме того, перед Байденом стоит задача восстановить доверие между США и ключевыми партнерами в Европе, прежде всего, Германией», — пояснил Александр Разуваев.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, факт в том, что в прошлом году запуск «Северного потока — 2» был для «Газпрома» не особо выгоден. Рецессия, вызванная COVID-19, и теплая зима привели к резкому снижению цена на газ на европейском рынке. Иногда цена падала ниже 100 долларов, ниже себестоимости «Газпрома» с учетом экспортной пошлины. В прошлом году «Газпром», насколько это было возможно, максимально сократил поставки газа на европейский рынок.

«Теперь ситуация другая. Цена на газ выше 400 долларов за тысячу кубометров. Европейские хранилища газа стоят полупустыми. «Газпром» фактически может диктовать Европе, что поставки пойдут именно по «Северному потоку — 2». Америке это, в принципе, все равно. Германия, как и Россия, в плюсе. В проигравших только Украина. Ни денег, ни рычага, ни шантажа. Четкой даты завершения «Северного потока — 2» нет, но рынок ожидает, что проект вступит в строй в сентябре», — заключил Александр Разуваев.

Строительство «Северного потока — 2» близится к окончанию: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, вторую могут достроить за полтора-два месяца.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020-й, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».