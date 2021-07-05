Пропавшую во время ливня крымчанку нашли мертвой

Бахчисарай, 5 июля. Жительницу Бахчисарайского района, без вести пропавшую накануне во время сильного ливня, нашли мертвой в селе Малое Садовое.

На место происшествия выехали сотрудники Бахчисарайского следственного отдела, сообщила официальный представитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова. Погибшая была учителем в сельской школе и имела большой педагогический стаж.

За выходные в Бахчисарайском районе выпали две месячные нормы осадков. Спасатели эвакуировали 160 человек, затопило более 100 объектов, пять жилых домов не подлежат восстановлению. Две пенсионерки попали в больницу — от волнения их самочувствие резко ухудшилось.