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Пропавшую во время ливня крымчанку нашли мертвой

  /   Обновлено: 05 июля 2021 14:03
Происшествия
Пропавшую во время ливня крымчанку нашли мертвой
wikipedia.org  /  Маскитный / CC BY-SA 3.0

Бахчисарай, 5 июля. Жительницу Бахчисарайского района, без вести пропавшую накануне во время сильного ливня, нашли мертвой в селе Малое Садовое.

На место происшествия выехали сотрудники Бахчисарайского следственного отдела, сообщила официальный представитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова. Погибшая была учителем в сельской школе и имела большой педагогический стаж.

За выходные в Бахчисарайском районе выпали две месячные нормы осадков. Спасатели эвакуировали 160 человек, затопило более 100 объектов, пять жилых домов не подлежат восстановлению. Две пенсионерки попали в больницу — от волнения их самочувствие резко ухудшилось.

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крым дожди бахчисарайский район
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