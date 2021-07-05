Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 15:07
15:05
Технологии
Российские специалисты перенесли запуск модуля МКС «Наука»
15:04
Общество
Эфир: Секретом успешной карьеры госчиновника делится доцент РАНХиГС
15:02
Происшествия
Россиянам рассказали о новой схеме дистанционного хищения денег с банковских счетов
15:02
Общество
Сахалинские зоозащитники поставили на ноги бездомную собаку
15:01
Политика
Кнутов объяснил, как РФ одним «ударом» может сорвать новые провокации НАТО в Арктике
15:00
Общество
Экс-координатор штаба Навального призвал не верить сбежавшей в ЕС верхушке ФБК
15:00
Общество
Володин посетил выставку к столетнему юбилею Маршала Виктора Куликова
14:59
Происшествия
Жителя Владимирской области приговорили к колонии за поджог собутыльников
14:50
Политика
«Всегда боялись»: политолог Рар назвал главную проблему в отношениях России и Германии
14:49
Общество
Пермяк-алиментщик не смог улететь в Петербург из-за многотысячного долга
Все новости

Необходимость возвращения к советской системе ценообразования объяснили в ГД

  /   Обновлено: 05 июля 2021 13:58
Экономика
Необходимость возвращения к советской системе ценообразования объяснили в ГД
pixabay.com

Москва, 5 июля. Преимущества действовавшей в СССР системы ценообразования оценила депутат Госдумы от фракции КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя.

Составление цены происходит на основе себестоимости, торговых надбавок и прибыли. Это формула, действующая в условиях рыночной экономики, пояснила депутат. По ее словам, необходимо взять все эти пункты, рассмотреть и выяснить, что обеспечивает неконтролируемый рост цен, пишет «Общественная служба новостей».

«Поэтому необходимо сейчас взять опыт Советского союза и его ценообразование», — заявила Ганзя.

Себестоимость товара в то время была практически одинаковая по годам, не было повышения цен на электроэнергию и прочее. Рост цен сейчас можно проконтролировать в себестоимости, а торговую надбавку ограничить.

«Сейчас ситуация складывается так, что прибыль становится главной позицией, на которую работает предпринимательство», — отметила парламентарий.

Минусы, которые имеет стратегия заморозки цен на продукты, перечислил предприниматель, президент компании «Миратрорг» Виктор Линник. По его словам, такая политика лишает производителей мотивации.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Необходимость возвращения к советской системе ценообразования объяснили в ГД
госдума цены ценообразование ганзя
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru