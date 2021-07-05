Необходимость возвращения к советской системе ценообразования объяснили в ГД

Москва, 5 июля. Преимущества действовавшей в СССР системы ценообразования оценила депутат Госдумы от фракции КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя.

Составление цены происходит на основе себестоимости, торговых надбавок и прибыли. Это формула, действующая в условиях рыночной экономики, пояснила депутат. По ее словам, необходимо взять все эти пункты, рассмотреть и выяснить, что обеспечивает неконтролируемый рост цен, пишет «Общественная служба новостей».

«Поэтому необходимо сейчас взять опыт Советского союза и его ценообразование», — заявила Ганзя.

Себестоимость товара в то время была практически одинаковая по годам, не было повышения цен на электроэнергию и прочее. Рост цен сейчас можно проконтролировать в себестоимости, а торговую надбавку ограничить.

«Сейчас ситуация складывается так, что прибыль становится главной позицией, на которую работает предпринимательство», — отметила парламентарий.

Минусы, которые имеет стратегия заморозки цен на продукты, перечислил предприниматель, президент компании «Миратрорг» Виктор Линник. По его словам, такая политика лишает производителей мотивации.