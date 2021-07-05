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РПЦ предупредил непривитых россиян о необходимости всю жизнь отмаливать этот грех
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Общество
РПЦ предупредил непривитых россиян о необходимости всю жизнь отмаливать этот грех
фото пресс-службы Тульской Епархии

Москва, 5 июля. Отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции влечет за собой грех, отмаливать который надо будет в течение всей жизни.

Своим мнением о тех, кто не хочет вакцинироваться, поделился глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, все чаще встречаются случаи, когда люди обращаются к священнику и каются, что не прошли вакцинацию и невольно стали причиной смерти людей.

Они задаются вопросом, как можно дальше жить с таким грузом. По словам Илариона, сложно найти ответ на этот вопрос, ведь всю жизнь придется отмаливать грех, причиной которого является эгоизм, потому что думал о себе, а не о других, отметил митрополит в эфире телеканала «Россия-24».

Обязательную вакцинацию для некоторых граждан ввели в Коми, как сообщалось ранее. Привиться от коронавируса в обязательном порядке должны работники сферы здравоохранения, услуг, медики, а также чиновники и работники транспортной отрасли.

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рпц вакцинация пандемия коронавирус
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