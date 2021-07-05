Моника Беллуччи удивила поклонников необычным сочетанием велосипедок и платья

Париж, 5 июля. Одна из самых известных итальянских актрис Моника Беллуччи прибыла на показ мод Maison Alaïa в Париж. Данное мероприятие проводится в рамках недели моды во французской столице.
Помощник главы бренда Рафа Симонса, его креативный директор Питер Мюлье представил на мероприятии свою дебютную коллекцию. Со времен смерти основателя Maison Alaïa — Аззедина Алайя. Мужчина ушел из жизни в 2017 году.
Для модной марки это очень знаменательное событие, и для всех причастных к ней было важно, что давние друзья основателя приехали поддержать бренд в сложный «переходный период».
Первой стала неповторимая Моника Беллуччи. Фотографы не смогли удержаться и сделали сотни фото на подходе звезды к входу. С возрастом итальянка, как и ее коллега по цеху Анджелина Джоли, сделала акцент на черный цвет. Он стал символизировать роскошь и элегантность в ее гардеробе.
На показ Alaïa Беллуччи пришла в прозрачном черном платье, спадающим на одно плечо. При этом она надела велосипедки и высокое бюстье. Несмотря на странное на первый взгляд сочетание, все выглядит безупречно.
Ранее сообщалось, что актриса была замечена в компании дочерей от Венсана Касселя.