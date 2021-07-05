Моника Беллуччи удивила поклонников необычным сочетанием велосипедок и платья

Париж, 5 июля. Одна из самых известных итальянских актрис Моника Беллуччи прибыла на показ мод Maison Alaïa в Париж. Данное мероприятие проводится в рамках недели моды во французской столице.

Помощник главы бренда Рафа Симонса, его креативный директор Питер Мюлье представил на мероприятии свою дебютную коллекцию. Со времен смерти основателя Maison Alaïa — Аззедина Алайя. Мужчина ушел из жизни в 2017 году.

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Для модной марки это очень знаменательное событие, и для всех причастных к ней было важно, что давние друзья основателя приехали поддержать бренд в сложный «переходный период».