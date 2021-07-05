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Анархисты в Портленде отметили день независимости сожжением флагов США
Весь мир
Анархисты в Портленде отметили день независимости сожжением флагов США
Global Look Press  /  Jay Mallin / ZUMAPRESS.com

Портленд, 5 июля. Активисты антифа в Портленде отметили день независимости США сжиганием национальных флагов. Об этом в своем Twitter сообщила одна из активисток.

Сожжение американских флагов стало заключительной частью концерта, приуроченного ко дню независимости.

Во время «церемонии» сожжения собравшиеся скандировали антиправительственные лозунги.

Анархистские группы Портленда имеют давние традиции сожжения флагов США. В 2017 году группа анархистов провела церемонию, посвященную инаугурации президента Дональда Трампа.

Неудивительно, что в 2020 году Портленд стал одним из центров антиправительственных демонстраций, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.

В ноябре 2020 года, после президентских выборов власти были вынуждены направить в город подразделения Национальной гвардии для подавления вспыхнувших беспорядков.

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сша анархисты портленд
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