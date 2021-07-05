Анархисты в Портленде отметили день независимости сожжением флагов США

Портленд, 5 июля. Активисты антифа в Портленде отметили день независимости США сжиганием национальных флагов. Об этом в своем Twitter сообщила одна из активисток.

Someone announced “fags and flags head to the mosh pit” right before this pic.twitter.com/xs6Ozm6qP5 — Alissa Azar (@AlissaAzar) July 5, 2021

Сожжение американских флагов стало заключительной частью концерта, приуроченного ко дню независимости.

This is the flyer for the antifa US flag burning event. Note the text on the image of the bottle. pic.twitter.com/0hez4caDWD — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 5, 2021

Во время «церемонии» сожжения собравшиеся скандировали антиправительственные лозунги.

Анархистские группы Портленда имеют давние традиции сожжения флагов США. В 2017 году группа анархистов провела церемонию, посвященную инаугурации президента Дональда Трампа.

Неудивительно, что в 2020 году Портленд стал одним из центров антиправительственных демонстраций, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.

В ноябре 2020 года, после президентских выборов власти были вынуждены направить в город подразделения Национальной гвардии для подавления вспыхнувших беспорядков.