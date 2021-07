Анархисты в Портленде отметили день независимости сожжением флагов США

Портленд, 5 июля. Активисты антифа в Портленде отметили день независимости США сжиганием национальных флагов. Об этом в своем Twitter сообщила одна из активисток.

Someone announced “fags and flags head to the mosh pit” right before this pic.twitter.com/xs6Ozm6qP5

Сожжение американских флагов стало заключительной частью концерта, приуроченного ко дню независимости.

This is the flyer for the antifa US flag burning event. Note the text on the image of the bottle. pic.twitter.com/0hez4caDWD