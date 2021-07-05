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Ветеран Великой Отечественной пять часов ждала скорую помощь в Подмосковье
Происшествия
Ветеран Великой Отечественной пять часов ждала скорую помощь в Подмосковье
Из личного архива Валентины Банщиковой  / 

Можайск, 5 июля. Сотрудники скорой помощи по непонятным причинам не смогли приехать на вызов к ветерану Великой Отечественной войны Вере Банщиковой. Как стало известно ФАН, через пять часов ожидания 94-летняя жительница Подмосковья попросила дочь отказаться от услуг нерасторопных врачей.

Вера Пионовна во время Великой Отечественной войны ковала победу над в тылу. Свою первую боевую медаль получила, когда ей едва исполнилось 16 лет. Потом была медаль «За доблестный самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». Всего ветеран труда за свою деятельность восемь раз была отмечена правительственными наградами.

«Я трудилась там, где нужно было нашему государству, — рассказала ФАН ветеран. — У нас это называлось трудовой фронт. Мы, хрупкие девчонки и мальчишки, валили лес в Можайском районе, строили дороги и работали на сельскохозяйственных полях. Помогали собирать урожай».

Сейчас Вера Пионовна Банщикова проживает в Новом Поречье Московской области. Ближайшая станция скорой медицинской помощи находится примерно в 30 километрах от населенного пункта.

«В минувшую пятницу моей маме стало плохо, — пояснила ФАН дочь ветерана Валентина Николаевна. — У нее стало скакать давление. Сначала вроде бы все было ничего, но, когда мы сели ужинать, у нее начало темнеть в глазах, она стала терять сознание».

Ветеран Великой Отечественной войны пять часов ждала скорую помощь в Подмосковье
Из личного архива Валентины Банщиковой  / 

Родственники довели пожилую женщину до кровати и решили вызвать врачей скорой медицинской помощи.

«Я позвонила медикам где-то в 19:00. Когда они узнали, что пациентке 94 года, у них, как мне показалось, пропал всякий интерес к общению. Нам сказали, что помощь придется ждать долго и согласны ли мы на это. Естественно, мы согласились. Мне так же сказали, что врачи приедут примерно через два часа», — добавила дочь ветерана.

Через четыре часа Валентине Николаевне позвонили из медицинского учреждения и сказали, что пока свободных машин нет. Посоветовали выпить таблетки, которыми пенсионерка постоянно поддерживает свое состояние. Затем снова поинтересовались, нужен ли выезд бригады скорой помощи, на что женщина дала положительный ответ.

Однако медики не спешили на помощь пожилому человеку. После пяти часов ожидания ветеран попросила дочь отменить вызов. Она объяснила это тем, что у нее больше нет сил караулить приезд врачей и она хочет спать.

На следующий день женщины решили приехать на прием к врачу самостоятельно.

«5 июля мы направились в районную больницу. Дело в том, что к нам невозможно вызвать врача. Они говорят, что мы сами должны забрать его из медицинского учреждения, а потом после осмотра привезти обратно», — резюмировала дочь ветерана.

В больнице заслуженному человеку сделали укол, который стимулирует работу сердца. Сейчас Вера Пионовна дома и чувствует себя лучше. Однако неизвестно, как сложится ее судьба, если в следующий раз, когда она почувствует себя плохо, медики будут к ней добираться 5 часов.

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