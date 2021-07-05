Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 13:39
13:37
Общество
Папа Римский Франциск проведет неделю в больнице после операции на кишечнике
13:37
Общество
Манукян о Владимире Меньшове: Ум, честь и совесть нашей эпохи
13:32
Шоу-бизнес
Мася Шпак призналась, что в браке у нее усугубились проблемы с алкоголем
13:32
Политика
Посольство России в Кабуле не планирует эвакуацию
13:32
Общество
Без костров, палаток и QR-кодов: в Самаре прошел Грушинский фестиваль
13:30
Политика
Глава Евросовета встретится с Тихановской и Зеленским в Литве
13:29
Общество
Жигунов назвал современный сериал, который понравился Владимиру Меньшову
13:27
Экономика
Россиянам назвали сроки предположительного падения цен на видеокарты
13:25
Экономика
Нефть незначительно теряет в цене в ожидании переговоров ОПЕК+
13:22
Общество
Не вижу шансов: Вассерман о возможности людей к 2100 году жить до 130 лет
Все новости

Жигунов назвал современный сериал, который понравился Владимиру Меньшову

  /   Обновлено: 05 июля 2021 13:29
Общество
Жигунов назвал современный сериал, который понравился Владимиру Меньшову
instagram.com  /  @zhigunov_sergey_offical

Москва, 5 июля. Известный актер Сергей Жигунов поделился воспоминаниями о покойном режиссере Владимире Меньшове и назвал современный проект, который понравился кинодеятелю.

Последняя встреча Жигунова и Меньшова состоялась на острове Сахалин. По словам артиста, тогда режиссер удивил его широтой взглядов и «киномудростью». Когда создатель фильма «Москва слезам не верит» впервые столкнулся с новыми телевизионными формами кино, то заявлял, что не смотрит сериалы, подчеркнул актер.

«Но он очень быстро сориентировался в происходящем и отдал главный приз картине «Звоните ДиКаприо»», — вспомнил Жигунов в беседе с Nation News.

Как отметил артист, этот выбор режиссера был справедливым, но неожиданным. Актер добавил, что сам Меньшов был «очень живым» человеком, поэтому стал таким талантливым.

Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Похороны режиссера должны состояться 8 июля. Кинодеятеля похоронят рядом с могилой актера Василия Ланового, который ушел из жизни в январе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жигунов назвал современный сериал, который понравился Владимиру Меньшову
актер меньшов жигунов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru