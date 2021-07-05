Жигунов назвал современный сериал, который понравился Владимиру Меньшову

Москва, 5 июля. Известный актер Сергей Жигунов поделился воспоминаниями о покойном режиссере Владимире Меньшове и назвал современный проект, который понравился кинодеятелю.

Последняя встреча Жигунова и Меньшова состоялась на острове Сахалин. По словам артиста, тогда режиссер удивил его широтой взглядов и «киномудростью». Когда создатель фильма «Москва слезам не верит» впервые столкнулся с новыми телевизионными формами кино, то заявлял, что не смотрит сериалы, подчеркнул актер.

«Но он очень быстро сориентировался в происходящем и отдал главный приз картине «Звоните ДиКаприо»», — вспомнил Жигунов в беседе с Nation News.

Как отметил артист, этот выбор режиссера был справедливым, но неожиданным. Актер добавил, что сам Меньшов был «очень живым» человеком, поэтому стал таким талантливым.

Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Похороны режиссера должны состояться 8 июля. Кинодеятеля похоронят рядом с могилой актера Василия Ланового, который ушел из жизни в январе.