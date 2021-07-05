Папа Римский Франциск проведет неделю в больнице после операции на кишечнике

Ватикан, 5 июля. Представители службы печати Святого престола сообщили о самочувствии Папы Римского Франциска после операции.

Папа Римский чувствует себя хорошо. Специалисты провели ему операцию на толстой кишке. Процедура проходила под общим наркозом. Папа Римский проведет в стационаре еще минимум семь суток, добавили в службе печати.

Святой престол ранее сообщил о подготовке в плановой операции Папы Римского. Понтифик страдает от дивертикулярной болезни кишечника. Процедуру ему провели в клинике имени Джемелли.