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Россиянам назвали сроки предположительного падения цен на видеокарты

  /   Обновлено: 05 июля 2021 13:27
Экономика
Россиянам назвали сроки предположительного падения цен на видеокарты
pixabay.com  /  JacekAbramowicz

Москва, 5 июля. Маркетологи провели исследование стоимости видеокарт на европейских рынках, после чего спрогнозировали понижение цен в России.

Взвинченные майнерами цены могут вернуться к рекомендованным производителями уже к концу лета текущего года, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование 3DCenter. Специалисты рассматривают тренды на примере моделей AMD Navi и Nvidia Ampere.

Наибольшая наценка пришлась на период с марта по май 2021 года, она доходила до 200–300%. В конце июня зафиксировано снижение до 60–50% в отношении популярных видеоускорителей. Аналитики полагают, что тенденция продолжится до августа, когда стоимость достигнет рекомендованных значений.

Снижение цен вызвано падением прибыльности майнинга из-за весеннего обрушения курса биткоина и ряда ограничительных мер, принятых в Китае. ФАН выделял видеокарты в трех ценовых категориях на восстанавливающемся рынке.

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цены майнинг видеокарты
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