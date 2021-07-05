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Держит ли Россия удар в информационной войне, обсудят в медиацентре «Патриот»
Общество
Держит ли Россия удар в информационной войне, обсудят в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / 

Традиционное заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд» пройдет в медиацентре «Патриот» в субботу, 10 июля, в 13:00. Самые яркие и обсуждаемые темы прошедшей недели попадут под прицел ведущих журналистов России в субботу. Члены пресс-клуба ответят на главный вопрос — как отделить фейки от правды и выйти победителем из информационной войны России с Западом.

Гостем неформальной беседы станет ведущий радио «Маяк» Игорь Ружейников. Журналист не понаслышке знает, как работать в прямом эфире и выводить собеседников на чистую воду.

Центром притяжения экспертов в сфере СМИ, как всегда, станет медиацентр «Патриот».

Обязательная вакцинация и права человека, провокационные учения Sea Breeze возле Крыма, наводнения на юге России, нескладный пиар сети «ВкусВилл», эстонские претензии на территорию России — как эти и другие события используются в информационной войне против России, обсудят ведущие петербургские журналисты с гостем студии в прямом эфире. Прямая трансляция встречи будет размещена на сайте ФАН, а также на ресурсах Медиагруппы «Патриот».

Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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медиагруппа патриот петербургский уикенд пресс-клуб Игорь Ружейников
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