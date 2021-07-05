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Нефть незначительно теряет в цене в ожидании переговоров ОПЕК+

  /   Обновлено: 05 июля 2021 13:34
Экономика
Нефть незначительно теряет в цене в ожидании переговоров ОПЕК+
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 июля. Мировые цены на нефть демонстрируют снижение в ходе торгов на фоне ожидания третьего раунда переговоров ОПЕК+.

По состоянию на 7:39 по московскому времени фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent с покупкой в сентябре снизились на 0,13% — до 76,07 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на марку WTI потеряли 0,12% и составили 75,07 доллара за баррель.

Участники ОПЕК+ в понедельник намерены предпринять уже третью попытку договориться о дальнейших условиях сделки. Два предыдущих раунда (1 и 2 июля) прошли безрезультатно.

По данным СМИ, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ предложил увеличить добычу ресурса ежемесячно с августа по декабрь 2021 года на 400 тысяч баррелей в сутки. Также рекомендуется продлить общий срок соглашения до конца 2022 года.

Консультации по линии ОПЕК+ продолжатся до достижения странами-участниками единого соглашения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что обсуждение не может идти в публичном формате.

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