Актер Александр Михайлов назвал Меньшова мощным художником

Москва, 5 июля. Актер Александр Михайлов указал на талант покойного режиссера Владимира Меньшова и назвал его мощным художником со своей позицией.

Артист, которому удалось поработать с режиссером в фильме «Любовь и голуби», с большим уважением относится к кинематографисту и ценит его. По его мнению, Россия потеряла «талантливого и корневого» художника.

«Он оставил огромный след. Что я могу сказать… Только соболезнования Верочке (актрисе Вере Алентовой. — Прим. ФАН) — супруге, и Юлии [Меньшовой] — дочке, потому что они больше 40 лет были вместе, это огромная утрата», — сказал Меньшов в разговоре с изданием «Политика сегодня».

Меньшова не стало 5 июля, ему был 81 год, передает «Мир 24». Режиссер умер от последствий коронавируса. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище, церемония прощания состоится в Доме кино 8 июля.