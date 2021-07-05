«Газпром» отказался от дополнительных газотранспортных мощностей через Украину

Москва, 5 июля. Российский энергетический гигант «Газпром» отказался от бронирования дополнительных «твердых» газотранспортных мощностей через территорию Украины.

Компания не стала их бронировать сроком на год, начиная с октября 2021 года. Об этом стало известно из итогов прошедшего аукциона.

Отечественный холдинг лишил Украину возможности шантажировать Российскую Федерацию, пишет ФАН со ссылкой на заявления аналитиков. Запуск трубопровода «Северный поток — 2» позволит «Газпрому» избавиться от рисков украинского газового транзита, считает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.