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«Газпром» отказался от дополнительных газотранспортных мощностей через Украину

  /   Обновлено: 05 июля 2021 13:20
Экономика
«Газпром» отказался от дополнительных газотранспортных мощностей через Украину
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 5 июля. Российский энергетический гигант «Газпром» отказался от бронирования дополнительных «твердых» газотранспортных мощностей через территорию Украины.

Компания не стала их бронировать сроком на год, начиная с октября 2021 года. Об этом стало известно из итогов прошедшего аукциона.

Отечественный холдинг лишил Украину возможности шантажировать Российскую Федерацию, пишет ФАН со ссылкой на заявления аналитиков. Запуск трубопровода «Северный поток — 2» позволит «Газпрому» избавиться от рисков украинского газового транзита, считает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

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Газпром украина мощности
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