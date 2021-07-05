Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 13:39
13:37
Общество
Папа Римский Франциск проведет неделю в больнице после операции на кишечнике
13:37
Общество
Манукян о Владимире Меньшове: Ум, честь и совесть нашей эпохи
13:32
Шоу-бизнес
Мася Шпак призналась, что в браке у нее усугубились проблемы с алкоголем
13:32
Политика
Посольство России в Кабуле не планирует эвакуацию
13:32
Общество
Без костров, палаток и QR-кодов: в Самаре прошел Грушинский фестиваль
13:30
Политика
Глава Евросовета встретится с Тихановской и Зеленским в Литве
13:29
Общество
Жигунов назвал современный сериал, который понравился Владимиру Меньшову
13:27
Экономика
Россиянам назвали сроки предположительного падения цен на видеокарты
13:25
Экономика
Нефть незначительно теряет в цене в ожидании переговоров ОПЕК+
13:22
Общество
Не вижу шансов: Вассерман о возможности людей к 2100 году жить до 130 лет
Все новости

Праправнук Льва Толстого назвал Меньшова талантливым и самобытным режиссером
Общество
Праправнук Льва Толстого назвал Меньшова талантливым и самобытным режиссером
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 5 июля. Праправнук писателя Льва Толстого, советник президента по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой дал комментарий ФАН о смерти режиссера и актера Владимира Меньшова.

Толстой отметил, что они с кинематографистом были друзьями. Советник президента объяснил, в чем заключались особенности создателя фильмов «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби».

«Он был человеком с ярко выраженным характером. Очень талантливый, причем талантливый самобытно. Чувствовавший свое время, своих героев. Поэтому и стал таким народным. Его фильмы навсегда останутся в золотой коллекции российского кино», — отметил праправнук великого писателя.

О смерти Владимира Меньшова сообщил «Мосфильм» 5 июля. Режиссер скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. По данным источника ФАН, похороны актера состоятся 8 июля. Меньшова похоронят рядом с могилой артиста Василия Ланового на Новодевичьем кладбище.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Праправнук Льва Толстого назвал Меньшова талантливым и самобытным режиссером
режиссер толстой меньшов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru