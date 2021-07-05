Праправнук Льва Толстого назвал Меньшова талантливым и самобытным режиссером

Москва, 5 июля. Праправнук писателя Льва Толстого, советник президента по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой дал комментарий ФАН о смерти режиссера и актера Владимира Меньшова.

Толстой отметил, что они с кинематографистом были друзьями. Советник президента объяснил, в чем заключались особенности создателя фильмов «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби».

«Он был человеком с ярко выраженным характером. Очень талантливый, причем талантливый самобытно. Чувствовавший свое время, своих героев. Поэтому и стал таким народным. Его фильмы навсегда останутся в золотой коллекции российского кино», — отметил праправнук великого писателя.

О смерти Владимира Меньшова сообщил «Мосфильм» 5 июля. Режиссер скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. По данным источника ФАН, похороны актера состоятся 8 июля. Меньшова похоронят рядом с могилой артиста Василия Ланового на Новодевичьем кладбище.