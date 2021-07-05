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Экономист Лобода спрогнозировал укрепление рубля к концу года

  /   Обновлено: 05 июля 2021 13:18
Экономика
Экономист Лобода спрогнозировал укрепление рубля к концу года
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 июля. Если внезапные шоки не прервут нынешние тренды, мы увидим доллар на отметке 70–72 рублей уже в августе, полагает экономист Андрей Лобода.

Рубль также имеет потенциал укрепиться к евро, который в тот же период времени может стоить от 85 до 86 рублей, цитирует Лободу «Российская газета». По его словам, подъем российской валюты может быть обеспечен оптимистичными ожиданиями рыночных игроков.

«Если бы не было всеобщего оптимистичного настроения участников рынка и ралли в нефти, мало что рублю удалось сделать. Но черное золото дорожало на ожиданиях спроса и тянуло рубль за собой», — пояснил экономист.

Российская валюта также может встретить препятствия, которые не позволят ей укрепиться. Аналитики ранее перечислили факторы, которые способны помешать росту курса.

При формировании портфеля личных вложений распределять денежные средства следует в разные активы с разной степенью риска, разными валютами. Однако в стремлении увеличить капитал нельзя надеяться исключительно на везение или собственное чутье, напоминает INFOX.

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