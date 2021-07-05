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Британские врачи предупредили об опасности риса для сердечно-сосудистой системы
Общество
Британские врачи предупредили об опасности риса для сердечно-сосудистой системы
pixabay.com  /  ImageParty

Лондон, 5 июля. Употребление определенных продуктов способствует закупорке артерий, поэтому следует ответственно подходить к составлению меню.

Рацион питания человека влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на рекомендации медицинских специалистов. Они составили список продуктов, которые способствуют ухудшению состояния здоровья.

В число опасных продуктов вошли рис, хлеб и макароны. Они отличаются отсутствием полезных волокон, витаминов и минералов в их составе. Следует исключить из рациона рафинированные зерна, так как они превращаются в сахар, который откладывается в организме в виде жира. Врачи рекомендуют употреблять цельнозерновые продукты. Так, в отрубях содержатся антиоксиданты, витамины и клетчатка,

Как сообщалось ранее, рацион питания также влияет на подверженность заражению коронавирусной инфекцией. Так, чтобы снизить риск заболевания COVID-19 в тяжелой форме, следует употреблять рыбу и растительные продукты.

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