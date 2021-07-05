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Депутат Госдумы объяснил отказ «ВкусВилла» от «пропаганды античеловеческих ценностей»
Общество
Депутат Госдумы объяснил отказ «ВкусВилла» от «пропаганды античеловеческих ценностей»
Федеральное агентство новостей  /  duma.gov.ru/ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Запад ставит российские компании не только перед экономическими, но и политическими требованиями, которые те вынуждены выполнять ради того, чтобы заработать деньги. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Сеть магазинов «ВкусВилл» извинилась за выпущенную ранее рекламную статью «Рецепты семейного счастья», героями которой, помимо «обычных» семей, стала гомосексуальная коммуна полиаморных веганов во главе с «матриархом» Юмой, в которую входит целых четыре женщины. Статья преподносила их образ жизни как положительный, при этом особо подчеркивалось, что для того, чтобы считаться семьей, не обязательно иметь соответствующий штамп в паспорте.

Реакция покупателей и рядовых сотрудников «ВкусВилла» оказалась крайне негативной — некоторые даже призывали бойкотировать продуктовую сеть и довести ее до банкротства. В итоге руководство компании удалило провокационный контент, сославшись на «непрофессионализм» своих пиарщиков и принеся извинения всем, чьи чувства они могли задеть.

Однако и этот шаг не получил всеобщей поддержки — возмутилась «прогрессивная общественность», некоторые представители которой в комментариях заявляли о «победившем быдле», «фашистах» и «прогнувшемся» «ВкусВилле», которому, опять-таки, следует объявить бойкот.

Федоров убежден: первоначальные заявления продуктовой сети о «нормальности» ЛГБТ-семей достигли своей цели, несмотря на то, что позже она от них отказалась.

Федоров объяснил отказ «ВкусВилла» от «пропаганды античеловеческих ценностей»
ИА «Политика Сегодня»  / Ягудаев Владимир

«Месседж, запущенный в общество, остался — и никакие извинения тут не помогут, — заметил депутат. — Пропагандистский механизм поддержки ЛГБТ слабее не стал! Миллионы людей это обсуждают — это и есть реклама. Мы знаем, что эта компания должна была выходить в Лондоне на IPO, а провокационные заявления, очевидно, были условием английских банкиров и чиновников. «ВкусВиллу» буквально заявили: «хочешь зарабатывать у нас деньги — пропагандируй античеловеческие ценности».

Парламентарий объяснил желание продуктовой сети получать деньги именно на Западе: по его словам, в России совершенно не развиты инвестиционные механизмы из-за высокой процентной ставки и норм регулирования.

«В итоге крупному и среднему бизнесу приходится ориентироваться на зарубежных чиновников и зарубежные суды — на так называемое «английское право», — сказал собеседник ФАН. — И вот они диктуют нашим компаниям не только экономические, но еще и политические условия, которые те вынуждены выполнять».

«ВкусВилл», по мнению Федорова, свою часть сделки с Лондоном выполнил, несмотря на последовавшие впоследствии «извинения» — они, в свою очередь, стали компромиссом «между российскими реалиями и желанием заработать».

«Возмущение общественного мнения в РФ и снижение продаж продуктовой сети было продемонстрировано ее руководством английским чиновникам, — заметил депутат. — А они люди гибкие — все поняли и пошли навстречу».

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россия англия лондон лгбт вкусвилл
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