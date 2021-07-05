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Двое мужчин и ребенок утонули в Анапе

  /   Обновлено: 05 июля 2021 13:08
Происшествия
Двое мужчин и ребенок утонули в Анапе
pixabay.com

Анапа, 5 июля. Три человека утонули во время отдыха на популярном анапском курорте, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. По данному факту проводится проверка.

Трагедия произошла в селе Витязево на пляже Ибица. Школьник купался в море, но в какой-то момент оказался в отбойном течении. Находившийся на берегу отец мальчика и его друг бросились на помощь, но не смогли справиться со стихией. Найти их тела пока не удалось.

Еще один несчастный случай произошел в подмосковном Дзержинском несколько дней назад. Двое местных жителей утонули во время купания в карьере. Водолазы извлекли их тела на поверхность, сообщало РИАМО.

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