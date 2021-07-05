Эксперт назвал единственный вариант примирения Украины с РФ лет на семьдесят

Москва, 5 июля. Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского почти наверняка не состоится.

В то же время президент США Джо Байден, скорее всего, примет у себя Зеленского, так как Вашингтон уже вложил слишком много сил и средств в распространение русофобских настроений и наверняка будет дальше следовать этой стратегии. Такого мнения придерживается украинский политик, член Партии регионов, бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Об этом он рассказал в интервью ФАН.

По словам политика, шанс, что встреча Путина и Зеленского все-таки произойдет в двустороннем формате крайне мизерный. В этом просто нет смысла, ведь Украина полностью находится под контролем Запада, о чем недавно открыто заявил президент РФ. Соответственно, и решать ключевые вопросы по Незалежной есть смысл именно с США или ЕС.

«Путин четко озвучил, что все вопросы по войне нужно решать с лидерами ДНР и ЛНР. Минские соглашения нужно обсуждать в минском формате с Макроном и Меркель. Но ни одного вопроса не выполнено, война в Донбассе продолжается, обстрелы идут, люди гибнут. С кем и о чем можно говорить в такой ситуации. Тем более с Зеленским. Путин прекрасно охарактеризовал, чем это все закончится для Украины, для сегодняшней ее власти, чем закончится игра с НАТО, заигрывания с такими провокациями. При этом, конечно, может и народ украинский пострадать, это факт», — заявил экс-депутат Верховной рады.

Как отмечает Журавко, президенты России и Украины могли бы напрямую обсудить хотя бы темы, касающиеся «хозяйственного блока». Владимир Путин мог бы принять у себя Владимира Зеленского для решения этих вопросов. Однако, учитывая антироссийскую политику Киева, в этом тоже нет особого смысла.

«Эта встреча маловероятна. Она имеет, скажем так, миллиметровый шанс. На Украине на высшем законодательном уровне был принят закон, который позволяет не считаться с русскими. Фактически их сделали «недолюдьми». Идет вытеснение русского языка и русской идентичности как таковой на территории Украины. Кроме того, в доктрине Украины фактически записано, что Россия является врагом. В такой ситуации какой может быть смысл встречаться с Зеленским? Я считаю, предмета разговора у них нет», — подчеркивает член Партии регионов.

В то же время Алексей Журавко предполагает, что украинский лидер Владимир Зеленский все же сможет попасть на переговоры с президентом США Джо Байденом. Однако, отмечает экс-нардеп, не стоит ожидать, что политика Вашингтона в отношении Москвы в ближайшее время как-то изменится. Соединенные Штаты по-прежнему будут использовать Украину для того, чтобы устраивать провокации в отношении России.

«Не стоит ожидать, что Байден скажет Зеленскому искать общий язык с Россией и Путиным. Я думаю, сегодня это нереально, потому что русофобские настроения в США, Великобритании и даже в ЕС таковы, что преодолеть их будет очень тяжело. Учитывая, сколько средств было вложено в проект «антироссия», чтобы через Украину погубить Россию и не позволить ей развиваться, это и дальше продолжится», - подчеркивает экс-нардеп.

Политик уверен, что США и Европа вновь попробуют организовать провокацию против России, похожую на ту, что произошла с эсминцем Defender в Черном море. В то же время, как предполагает Журавко, если в следующий раз РФ по-настоящему жестко ответит на действия Запада, то тогда на границе с Украиной действительно наступит мир на очень долгое время.

«Возможно, произойдет еще одна серьезная провокация в сторону Крыма или в Донбассе. Потопят либо корабль, либо в Донбассе разобьют какую-то базу. Преодолеть это можно будет только если Россия нащелкает по зубам и по мордасам всем этим провокаторам, которые кидают Украину под жернова войны. Только тогда все это может остановиться. Тогда американцы, англичане или кто еще будет участвовать в этих учениях, поймут, что шутить нельзя. Они исчезнут тут же, а Украина останется со своими проблемами без НАТО и этих «союзников»-провокаторов. И вот тогда лет на 70 настанет тишь да гладь. Тогда можно будет искать общий язык с Украиной, но только не с ее нынешней фашистской пронатовской властью», — считает Алексей Журавко.

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