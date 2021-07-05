Потерявший беременную жену из-за COVID-19 житель Крыма предостерег антипрививочников

Следует серьезнее относиться к словам о необходимости вакцинации и проходить все необходимые обследования при симптомах заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в беседе с ФАН рассказал потерявший недавно жену и ребенка житель Крыма Дмитрий Бугай.

По словам собеседника, первые симптомы болезни у беременной супруги появились 9 июня. Приезжавшие домой сотрудники скорой помощи не предлагали пройти тест на коронавирус. Только 16 июня при прохождении рентгена в больнице было установлено, что у жены поражены 80% легких. В итоге спасти не удалось ни женщину, ни ее ребенка.

«Я поговорил с адвокатом, который специализируется на медицинских тяжбах. Он посоветовал прежде всего обратиться в Следственный комитет, чтобы была проведена проверка всех медицинских организаций. Этим я займусь в первую очередь. Далее с результатами этой проверки можно будет обращаться в суд», — рассказал вдовец.

Дмитрий Бугай также призвал общественность более ответственно относиться к нависшей над всеми опасности.

«Все, что говорят наши власти относительно необходимости вакцинации, — не пустые слова. Ее действительно нужно делать. То, что говорят по поводу масок, о соблюдении социальной дистанции — тоже верно. Все под ударом. Пострадать может каждый. Мы должны сделать все возможное для того, чтобы минимизировать риск», — подчеркнул собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, он настоятельно рекомендовал внимательнее относиться к своему здоровью и не заниматься самолечением.

«Если вы уже заболели, чувствуете, что у вас инфекция, то лучше не пытаться самому справиться с этим. Нужно пройти тест на коронавирус. Всем я бы советовал иметь дома пульсоксиметры для того, чтобы можно было измерять уровень кислорода в крови. Если он падает ниже уровня 95, значит, у вас какие-то проблемы с легкими. Также не нужно бояться пройти обследование, если вы чувствуете одышку. Это может быть признаком пневмонии», — предостерег Дмитрий Бугай.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об открытии в столице крупнейшего в России прививочного пункта. Данный центр размещен на площадке Гостиного двора и способен принимать до 50 человек одновременно, обеспечивая вакцинацию до 6 тысяч человек в сутки.