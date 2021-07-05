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Песков: Путин не нуждается в помощи для написания статьи про Украину

  /   Обновлено: 05 июля 2021 13:17
Политика
Песков: Путин не нуждается в помощи для написания статьи про Украину
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин не нуждается в помощи для написания статьи об Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков отметил, что глава государства самостоятельно работает над этой статьей.

«Как только она будет готова, мы ее опубликуем», — рассказал он представителям СМИ.

Песков добавил, что все статьи Путина опубликованы на сайте президента и доступны всем желающим, поэтому вряд ли материалы будут выпущены в полноценном издании сочинений, куда могли бы войти его речи и интервью.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал единственный вариант примирения Украины с Россией примерно на 70 лет. По его словам, такое развитие событий станет возможным, если в Черном море состоится еще одна провокация в отношении Москвы.

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