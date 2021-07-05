Израиль арестовал палестинского правозащитника за участие в протестах против Аббаса

Иерусалим, 4 июля. Палестинский адвокат Фарил аль-Атраш, специализирующийся на защите прав человека, был арестован израильской полицией после участия в акции протеста на Западном берегу реки Иордан.

Мужчину задержали на контрольно-пропускном пункте к востоку от Иерусалима, когда он возвращался в Вифлеем с митинга против убийства политического и общественного деятеля Низара Баната. Аль-Атраш был госпитализирован в израильскую больницу Хадасса, однако причины его отправки в медучреждение не афишируются. Друг адвоката и известный палестинский активист Исса Амро заявил, что через несколько часов тот был выпущен из больницы, но правоохранительные органы Израиля забрали его на допрос.

Israel arrests Palestinian lawyer who protested against Abbas, rights group says https://t.co/yxzyqnq40O — Haaretz.com (@haaretzcom) July 4, 2021

Ни полиция, ни вооруженные силы данную ситуацию не комментировали.

Ранее Аль-Атраш и Амро уже заключались под стражу израильскими силовыми структурами за организацию и участие в протестах против строительства поселений на Западном берегу. Однако в последние дни адвокат занимался делом Низара Баната, скончавшегося при задержании сотрудниками органов правопорядка Палестинской национальной администрации (ПНА).

Помимо этого, 4 июля был ненадолго арестован еще один адвокат по правам человека Моханнад Карайя. Он выступал в защиту палестинских демонстрантов, задержанных за участие в митингах.

An double assault on human rights defenders this morning; The @palpolice arrest @law4justiceps Mohannad Karajah while Israel arrest @ICHRPS Farid Attrash - both lawyers on the frontlines during a deteriorating situation.(@S_jazi)#FreeFarid #FreePalestine #GazaUnderAttack https://t.co/2fKcIc7R8C — Raoul (@IpomoeaPurpura) July 4, 2021

Израиль и ПНА координируют действия по обеспечению безопасности на Западном берегу, чтобы предотвратить распространение идеологии ХАМАС и прочих группировок, которые ими рассматриваются как угроза.

Однако такая политика вызывает лишь рост протестных настроений среди палестинцев, которые в последние несколько недель проводили массовые демонстрации против правительства Махмуда Аббаса, обвиняемого в притеснении прав граждан и ограничениях свободы слова.

Ряд активистов Палестины выразил опасения, что они могут стать жертвами репрессий со стороны ПНА.

Исса Амро в интервью Arabi21 отметил, что «противники ПНА ожидают, что в любой момент могут стать мишенью для правительства». Он также добавил, что активисты уже получали угрозы от руководства и силовых структур Палестины.

Низар Банат был известен резкой критикой в адрес президента ПНА Махмуда Аббаса из-за коррупции и неумелого руководства страной. 24 июня он был избит и арестован палестинской полицией, которая, согласно свидетельствам очевидцев, увезла мужчину на автомобиле в неизвестном направлении. Через несколько часов официальные лица сообщили о его смерти.

Palestinians are still calling for justice. On Saturday, July 3, 5:00 PM, there is a demonstration in Ramallah. https://t.co/XuzKstr3B9 — مريم البرغوثي (@MariamBarghouti) July 1, 2021

Экспертиза показала, что вероятной причиной гибели стали черепно-мозговые травмы, полученные при задержании. Эта история вызвала широкий общественный резонанс и спровоцировала масштабные протесты, участники которых требуют от палестинских властей справедливого расследования убийства.