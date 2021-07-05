Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 13:38
13:32
Шоу-бизнес
Мася Шпак призналась, что в браке у нее усугубились проблемы с алкоголем
13:32
Политика
Посольство России в Кабуле не планирует эвакуацию
13:32
Общество
Без костров, палаток и QR-кодов: в Самаре прошел Грушинский фестиваль
13:30
Политика
Глава Евросовета встретится с Тихановской и Зеленским в Литве
13:29
Общество
Жигунов назвал современный сериал, который понравился Владимиру Меньшову
13:28
Общество
Стало известно о самочувствии Папы Римского Франциска после операции
13:27
Экономика
Россиянам назвали сроки предположительного падения цен на видеокарты
13:25
Экономика
Нефть незначительно теряет в цене в ожидании переговоров ОПЕК+
13:22
Общество
Не вижу шансов: Вассерман о возможности людей к 2100 году жить до 130 лет
13:21
Происшествия
Промышленный альпинист погиб при падении с башни «Федерация» в Москве
Все новости

Израиль арестовал палестинского правозащитника за участие в протестах против Аббаса
Весь мир
Израиль арестовал палестинского правозащитника за участие в протестах против Аббаса
Global Look Press  /  Mahmoud Issa/Keystone Press Agency

Иерусалим, 4 июля. Палестинский адвокат Фарил аль-Атраш, специализирующийся на защите прав человека, был арестован израильской полицией после участия в акции протеста на Западном берегу реки Иордан.

Мужчину задержали на контрольно-пропускном пункте к востоку от Иерусалима, когда он возвращался в Вифлеем с митинга против убийства политического и общественного деятеля Низара Баната. Аль-Атраш был госпитализирован в израильскую больницу Хадасса, однако причины его отправки в медучреждение не афишируются. Друг адвоката и известный палестинский активист Исса Амро заявил, что через несколько часов тот был выпущен из больницы, но правоохранительные органы Израиля забрали его на допрос.

Ни полиция, ни вооруженные силы данную ситуацию не комментировали.

Ранее Аль-Атраш и Амро уже заключались под стражу израильскими силовыми структурами за организацию и участие в протестах против строительства поселений на Западном берегу. Однако в последние дни адвокат занимался делом Низара Баната, скончавшегося при задержании сотрудниками органов правопорядка Палестинской национальной администрации (ПНА).

Помимо этого, 4 июля был ненадолго арестован еще один адвокат по правам человека Моханнад Карайя. Он выступал в защиту палестинских демонстрантов, задержанных за участие в митингах.

Израиль и ПНА координируют действия по обеспечению безопасности на Западном берегу, чтобы предотвратить распространение идеологии ХАМАС и прочих группировок, которые ими рассматриваются как угроза.

Однако такая политика вызывает лишь рост протестных настроений среди палестинцев, которые в последние несколько недель проводили массовые демонстрации против правительства Махмуда Аббаса, обвиняемого в притеснении прав граждан и ограничениях свободы слова.

Ряд активистов Палестины выразил опасения, что они могут стать жертвами репрессий со стороны ПНА.

Исса Амро в интервью Arabi21 отметил, что «противники ПНА ожидают, что в любой момент могут стать мишенью для правительства». Он также добавил, что активисты уже получали угрозы от руководства и силовых структур Палестины.

Низар Банат был известен резкой критикой в адрес президента ПНА Махмуда Аббаса из-за коррупции и неумелого руководства страной. 24 июня он был избит и арестован палестинской полицией, которая, согласно свидетельствам очевидцев, увезла мужчину на автомобиле в неизвестном направлении. Через несколько часов официальные лица сообщили о его смерти.

 

Экспертиза показала, что вероятной причиной гибели стали черепно-мозговые травмы, полученные при задержании. Эта история вызвала широкий общественный резонанс и спровоцировала масштабные протесты, участники которых требуют от палестинских властей справедливого расследования убийства.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Израиль арестовал палестинского правозащитника за участие в протестах против Аббаса
израиль палестина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru