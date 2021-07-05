Пляжи Сочи значительно пострадали из-за обильных осадков и ветра

Сочи, 5 июля. Непогода нанесла значительный ущерб санаторно-курортной отрасли города. В Адлерском и Хостинском районах сильно пострадали пляжные территории.

Помимо выноса крупного мусора на места для отдыха, осадки и ветер повредили пляжное оборудование. На данный момент арендаторы территорий занимаются ликвидацией последствий непогоды. На время работ купание в пострадавших районах запрещено, заявили в городской администрации.

Кроме того, приостановлена работа дендрологического парка «Дендрарий», находящегося в ведомстве ФГБУ «Сочинский национальный парк». Из-за плохих погодных условий туристов перестали пускать на канатную дорогу комплекса. Ранее власти Сочи предупредили местных жителей о возможной эвакуации.