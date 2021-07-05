Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 13:38
13:32
Шоу-бизнес
Мася Шпак призналась, что в браке у нее усугубились проблемы с алкоголем
13:32
Политика
Посольство России в Кабуле не планирует эвакуацию
13:32
Общество
Без костров, палаток и QR-кодов: в Самаре прошел Грушинский фестиваль
13:30
Политика
Глава Евросовета встретится с Тихановской и Зеленским в Литве
13:29
Общество
Жигунов назвал современный сериал, который понравился Владимиру Меньшову
13:28
Общество
Стало известно о самочувствии Папы Римского Франциска после операции
13:27
Экономика
Россиянам назвали сроки предположительного падения цен на видеокарты
13:25
Экономика
Нефть незначительно теряет в цене в ожидании переговоров ОПЕК+
13:22
Общество
Не вижу шансов: Вассерман о возможности людей к 2100 году жить до 130 лет
13:21
Происшествия
Промышленный альпинист погиб при падении с башни «Федерация» в Москве
Все новости

Пляжи Сочи значительно пострадали из-за обильных осадков и ветра

  /   Обновлено: 05 июля 2021 13:06
Происшествия
Пляжи Сочи значительно пострадали из-за обильных осадков и ветра
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 5 июля. Непогода нанесла значительный ущерб санаторно-курортной отрасли города. В Адлерском и Хостинском районах сильно пострадали пляжные территории.

Помимо выноса крупного мусора на места для отдыха, осадки и ветер повредили пляжное оборудование. На данный момент арендаторы территорий занимаются ликвидацией последствий непогоды. На время работ купание в пострадавших районах запрещено, заявили в городской администрации.

Кроме того, приостановлена работа дендрологического парка «Дендрарий», находящегося в ведомстве ФГБУ «Сочинский национальный парк». Из-за плохих погодных условий туристов перестали пускать на канатную дорогу комплекса. Ранее власти Сочи предупредили местных жителей о возможной эвакуации.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пляжи Сочи значительно пострадали из-за обильных осадков и ветра
сочи непогода ущерб пляжи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru